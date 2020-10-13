Saruhanlı Belediyesi Büyükbelen'de yaraları sardı - Son Dakika

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Büyükbelen Mahallesinde Haziran ayında aşırı yağmurun yol açtığı selden dolayı meydana gelen hasarlar, Saruhanlı Belediyesi tarafından giderildi.

Belediye Başkanı Zeki Bilgin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, mahallede yıkılan iki evin duvarlarını ördüklerini, yıkılma tehlikesi bulunan 2 binanın yıkımını gerçekleştirdiklerini, zemin kaplamaları zarar gören 3 ev ile 1 işyerinin tadilatını yaptıklarını bildirdi. Öte yandan ev eşyaları zarar gören bazı ailelere beyaz eşya yardımında bulunduklarını ifade eden Bilgin, sel felaketinde koyun ve kuzusu akıntıya kapılarak telef olan bir vatandaşa ise kendi şahsi bütçesinden temin ettiği koyun ve kuzu hediye ettiğini anımsattı. Bilgin, "Büyükbelen mahallemizde 4 ay önce büyük bir felaket yaşandı. Mahallemizde 60 yıldır görülmeyen bir sel felaketi yaşanmıştı. Saruhanlı Belediyesi olarak hasarın giderilmesi için gerekli müdahalede bulunduk. Çalışmalarımız halen devam ediyor. Hemşerilerime tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Rabbim milletimizi afetlerden korusun"

Büyükbelen Mahallesinde 23 Haziran tarihinde sağanak sonucu oluşan sele kapılan bir kişi vatandaşlar tarafından kurtarılmış, sel nedeniyle 2 kerpiç ev yıkılmış, 6 evde hasar meydana gelmiş ve bazı hayvanlar telef olmuştu. - MANİSA