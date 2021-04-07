Saruhanlı Belediyesi 'Gıda ve Yöresel Ürün' pazarı kuruyor - Son Dakika

Saruhanlı Belediyesi 'Gıda ve Yöresel Ürün' pazarı kuruyor

07.04.2021 12:04
Saruhanlı Belediyesi 'Gıda ve Yöresel Ürün' pazarı kuruyor, System.String[]

Saruhanlı Belediyesi, İzmir-İstanbul karayolunun geçtiği ilçenin kavşak bölgesinde seyyar olarak tost ve hamburger satışı yapan esnafları bir noktaya toplamak ve ilçede yetişen yöresel ürünlerin ülke geneline satışını sağlamak amacıyla 24 saat açık gıda pazarı kuruyor.

Saruhanlı Belediyesi, İzmir- İstanbul karayolunun geçtiği ilçenin kavşak bölgesinde seyyar olarak tost ve hamburger satışı yapan esnafları bir noktaya toplamak ve ilçede yetişen yöresel ürünlerin ülke geneline satışını sağlamak amacıyla 24 saat açık gıda pazarı kuruyor.

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, ilçenin kavşak noktasından geçen İzmir - İstanbul karayolunun kenarındaki boş alanda montajı devam eden gıda satışı yapılacak büfe ve konteynırları yerinde inceledi.

Başkan Bilgin, incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada ilçeye sosyal ve ekonomik anlamda kazanım sağlayacak yeni bir projeyi hayata geçireceklerini ifade ederek şunları kaydetti: "İlçemizin kavşak bölgesinde seyyar olarak tost ve hamburger satışı yapan esnaflarımız var. Bu esnaflarımızı bu bölgede toplayıp daha kurumsal hizmet vermelerini sağlayacağız. Öte yandan üzüm ve zeytin başta olmak üzere ilçemizde yetişen çok sayıda yöresel ürünler bulunuyor. Bu ürünlerin üreticiden tüketiciye doğrudan satışını sağlamak amacıyla bu büfelerin bir kısmını yöresel ürün üreten ve satan esnaflarımıza tahsis edeceğiz. Bu doğrultuda 24 saat yaşayan pazar sayesinde ilçemize katma değer sağlayacağız. Hayırlı olsun."

Başkan Bilgin'in inceleme ziyaretine Belediye Başkanvekili Özgür Göktoprak, Başkan Yardımcısı Hüseyin Baysal ve Meclis Üyeleri Ahmet Göçmen, Cavit Yaralı, İlhan Uykun, Adil Karadağ ve Mustafa Arguz da eşlik etti. - MANİSA

Saruhanlı Belediyesi 'Gıda ve Yöresel Ürün' pazarı kuruyor
Saruhanlı Belediyesi 'Gıda ve Yöresel Ürün' pazarı kuruyor
Saruhanlı Belediyesi 'Gıda ve Yöresel Ürün' pazarı kuruyor
Saruhanlı Belediyesi 'Gıda ve Yöresel Ürün' pazarı kuruyor

Saruhanlı Belediyesi, Saruhanlı, İstanbul, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Saruhanlı Belediyesi 'Gıda ve Yöresel Ürün' pazarı kuruyor - Son Dakika Ekonomi


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