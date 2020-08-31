Saruhanlı Belediyesi'nden Şatırlar Mahalle girişine ay yıldızlı tak - Son Dakika

Saruhanlı Belediyesi tarafından Şatırlar Mahallesine inşa edilen ay yıldızlı giriş taKı, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Programa Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Başkan Yardımcısı Hüseyin Baysal, Mahalle Muhtarı Gürcan Eroğlu ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Bilgin, burada yaptığı konuşmada, mahalledeki gençlerin uzun süredir kendilerinden talep ettiği ay yıldızlı giriş takını inşa ederek, gençlerin hayalini gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Bu doğrultuda açılışını gerçekleştirdikleri takın mahalleye hayırlı olmasını dileyen ve ay yıldızı Saruhanlı'nın dört bir yanına kazıyacaklarını ifade eden Başkan Bilgin şunları söyledi:

"30 Ağustos Zafer Bayramını kutladığımız böylesine önemli bir haftada böyle anlamlı bir takı hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mahallemize hayırlı olsun. Bu vesile ile vatan toprağımızın düşman işgalinden kurtuluşunu ve Ulusumuzun bağımsızlığını müjdeleyen 30 Ağustos Zaferi'nin 98. yıldönümünü kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu zaferi bize armağan eden İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, tüm aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

Başkan Bilgin'in konuşmasının ardından kurdelesi kesilen tak hizmete açıldı. Açılışta koç kesilerek dualar edildi. - MANİSA