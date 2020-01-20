Saruhanlı Belediyesinden görme engellilere beyaz baston - Son Dakika
Son Dakika Güncel Saruhanlı Belediyesinden görme engellilere beyaz baston - Son Dakika

Saruhanlı Belediyesinden görme engellilere beyaz baston

6 saat önce

Manisa'da, Saruhanlı Belediyesi tarafından Altı Nokta Körler Derneğine 10 adet beyaz baston hediye edildi.

Saruhanlı Belediyesinden görme engellilere beyaz baston, System.String[]

Manisa'da, Saruhanlı Belediyesi tarafından Altı Nokta Körler Derneğine 10 adet beyaz baston hediye edildi.


Altı Nokta Körler Derneği Manisa Şubesini ziyaret eden Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Dernek Başkanı Hüseyin Pehlivan ve yönetim kurulu üyelerinden çalışmaları hakkında bilgi aldı.


Başkan Bilgin, dernek yöneticilerinin kendilerinden talep ettiği 10 adet beyaz bastonu teslim eti.


Engellilerin kendileri için her zaman öncelikli olduğunu, bundan sonra da hep öncelikli olacaklarını belirten Bilgin, "Saruhanlı Belediyesi olarak engellilerin her türlü talepleriyle yakından ilgileniyoruz. Sağlıklı her insanın da bir engelli adayı olduğu gerçeğinin unutulmaması gerekiyor. Engelli vatandaşlarımıza aileleri ve sevdikleriyle birlikte mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir yaşam diliyorum."


Altı Nokta Körler Derneği Manisa Şubesi Başkanı Hüseyin Pehlivan ise duyarlı davranışı dolayısıyla Başkan Bilgin'e teşekkür etti.

Saruhanlı Belediyesi, Hüseyin Pehlivan, Saruhanlı, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 12:08 Kaynak: AA
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