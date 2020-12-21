Saruhanlı Belediyesinden işyeri kapanan esnaflara 500 TL nakit yardımı - Son Dakika

Saruhanlı Belediyesinden işyeri kapanan esnaflara 500 TL nakit yardımı

21.12.2020 12:01
Saruhanlı Belediyesinden işyeri kapanan esnaflara 500 TL nakit yardımı, System.String[]

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı saran yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisine karşı alınan tedbirler kapsamında Saruhanlı'da faaliyetleri durdurulan esnaflara Saruhanlı Belediyesi tarafından bir defaya mahsus olmak üzere 500 TL nakit yardımı yapılacak.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı saran yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisine karşı alınan tedbirler kapsamında Saruhanlı'da faaliyetleri durdurulan esnaflara Saruhanlı Belediyesi tarafından bir defaya mahsus olmak üzere 500 TL nakit yardımı yapılacak.

İçişleri Bakanlığı'nın 18.11. 2020 tarih ve 19161 sayılı genelgesi ve 18.10.2020 tarih ve 2020/ 130 nolu İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu Kararı ile faaliyetleri geçici olarak durdurulan sinema salonları, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, İnternet kafe/ Salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller, çay bahçeleri ve halı saha işletmecileri Saruhanlı Belediyesinin 500 TL'lik nakit yardımından faydalanabilecek.

Saruhanlı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü söz konusu yardımdan yararlanmak isteyen esnafların başvurularını almaya başladı.

Başkan Bilgin: "Esnafımızın yanındayız"

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, her zaman esnafın yanında olacaklarını ifade ederek şunları söyledi: "Bizler yasaların elverdiği ölçüde ve imkanlarımız oranında esnafımıza destek olduk. Destek olmaya da devam edeceğiz. Gönül ister ki tüm esnaflarımıza yardım edelim. Ancak şartları genelgelerde belirlenen esnaflarımıza yönelik nakit yardımı yapacağız. Bu zor günlerde esnaflarımıza sahip çıkacağız. Onların ekonomik sıkıntılarına bir nebze olsun çare olmak istiyoruz. Hayırlı olsun. İnşallah bu içinde bulunduğumuz pandemi süreci kısa sürede ortadan kalkar, sağlıklı ve güzel günlere kavuşuruz." - MANİSA

Saruhanlı Belediyesinden işyeri kapanan esnaflara 500 TL nakit yardımı

Çin Halk Cumhuriyeti, Saruhanlı Belediyesi, Türk Lirası, Saruhanlı, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Saruhanlı Belediyesinden işyeri kapanan esnaflara 500 TL nakit yardımı - Son Dakika Ekonomi


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