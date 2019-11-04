Son Dakika Haberleri: Saruhanlı Belediyespor'da görev değişimi
Son Dakika Spor Saruhanlı Belediyespor'da görev değişimi

Saruhanlı Belediyespor'da görev değişimi

6 saat önce

Manisa 1. Amatör Küme takımlarından Saruhanlı Belediyespor'da antrenörlük görevine Mustafa Maltaş, takımın teknik sorumluluğuna Soner Konyalı getirildi.

Saruhanlı Belediyespor'da görev değişimi, System.String[]

Manisa 1. Amatör Küme takımlarından Saruhanlı Belediyespor'da antrenörlük görevine Mustafa Maltaş, takımın teknik sorumluluğuna Soner Konyalı getirildi.

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, yeni göreve getirilen Maltaş ve Konyalı'yı makamında kabul ederek, tebrik etti.

Başkan Zeki Bilgin, Saruhanlı Belediyespor'u layık olduğu konuma getireceklerini ifade ederek,"Saruhanlı Belediyespor'u yeniden ayağa kaldıracağız. İlk hedef Süper Amatör Küme'ye çıkmak, ondan sonra da BAL olacak. Bunu da yaparken yere sağlam basacağız. En büyük hedefimiz ise TFF Üçüncü Lig'e çıkmak olacak. Bunun için çok çalışacağız" dedi.

Saruhanlı Belediyespor, Zeki Bilgin, Saruhanlı, Manisa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 01:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Göztepe, İlhan Palut'a emanet!
Fenerbahçe'den olay açıklama: Savcıları göreve davet ediyoruz! FIFA açıkladı! Cardiff City'ye transfer yasağı geliyor Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce: Falcao ayın 11'inde İstanbul'a gelecek!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 20:37:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Saruhanlı Belediyespor'da görev değişimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]