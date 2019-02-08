Saruhanlı ÇKSM'de Yeni Dönem Başladı

Halk oyunları, matematik, İngilizce, okul öncesi eğitim, gitar ve hızlı okuma branşlarında eğitim sunan merkez çocukların gelişimine katkı sağlıyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Saruhanlı 'da hizmete sunduğu Çocuk Kültür ve Sanat Merkezlerinde yeni dönem heyecanı başladı. Çocukların kişisel gelişimlerine katkı sağlayan modern merkezde, halk oyunları, matematik, İngilizce, okul öncesi eğitim, gitar ve hızlı okuma branşlarında eğitim veriliyor. Yeni eğitim-öğretim döneminin hayırlı olmasını dileyen eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün," Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı önemsiyoruz. Bu anlamda Saruhanlı 'da hizmete sunduğumuz modern merkezimizde çocuklarımız farklı branşlarda eğitim imkânı sağlıyoruz" dedi.