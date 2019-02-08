Son Dakika Haberleri: Saruhanlı ÇKSM'de Yeni Dönem Başladı

Saruhanlı ÇKSM'de Yeni Dönem Başladı

38 dakika önce

MANİSA Büyükşehir Belediyesi'nin Saruhanlı'da hizmete sunduğu Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi'nde yeni eğitim öğretim dönemi start aldı.

Saruhanlı ÇKSM'de Yeni Dönem Başladı, System.String[]

Halk oyunları, matematik, İngilizce, okul öncesi eğitim, gitar ve hızlı okuma branşlarında eğitim sunan merkez çocukların gelişimine katkı sağlıyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Saruhanlı 'da hizmete sunduğu Çocuk Kültür ve Sanat Merkezlerinde yeni dönem heyecanı başladı. Çocukların kişisel gelişimlerine katkı sağlayan modern merkezde, halk oyunları, matematik, İngilizce, okul öncesi eğitim, gitar ve hızlı okuma branşlarında eğitim veriliyor. Yeni eğitim-öğretim döneminin hayırlı olmasını dileyen eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün," Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı önemsiyoruz. Bu anlamda Saruhanlı 'da hizmete sunduğumuz modern merkezimizde çocuklarımız farklı branşlarda eğitim imkânı sağlıyoruz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:57 Kaynak: Bültenler

Manisa, Saruhanlı, Güncel
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