Son Dakika Haberleri: Saruhanlı ÇSKM'de Kayıt Dönemi

Saruhanlı ÇSKM'de Kayıt Dönemi

1 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Saruhanlı 'da hizmete sunduğu Çocuk Kültür ve Sanat Merkezinde 2. dönem kurs kayıtları başladı.

Saruhanlı ÇSKM'de Kayıt Dönemi, System.String[]

Matematikten İngilizce 'ye, satrançtan keman kursuna kadar bir çok branşta eğitim imkanı sunan merkez çocukların eğlenerek öğrenmesini sağlıyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan Çocuk Kültür Merkezlerinde geleceğimizin teminatları çocuklar, küçük yaştan itibaren eğitimi eğlenerek alma fırsatı buluyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Saruhanlı'da hizmete sunulan modern merkezde, 4-12 yaş arasındaki çocuklar birçok farklı branşta açılan kurslar sayesinde yeteneklerini fark edip kendilerini geliştirebiliyor. Hızlı okumadan gitar kursuna, resimden bale kursuna kadar geniş bir yelpazede eğitim imkanı sunan merkezde 2018-2019 eğitim öğretim yılı 2. dönem kurs kayıtları başladı. Saruhanlı 'da Çocuk Kültür ve Sanat Merkezinden faydalanmak isteyen anne ve babalar çocuklarını 1 Şubat 2019 tarihine kadar modern merkeze kayıt yaptırabilir.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:35 Kaynak: Bültenler

Saruhanlı, Güncel
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