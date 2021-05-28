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Saruhanlı'da bin 500 hak sahibine tapuları törenle teslim edildi - Son Dakika

Saruhanlı'da bin 500 hak sahibine tapuları törenle teslim edildi

28.05.2021 16:17
Saruhanlı'da bin 500 hak sahibine tapuları törenle teslim edildi, System.String[]

Saruhanlı Belediyesi tarafından ilçedeki Cengiz Topel Mahallesinde 3 cadde ve 4 sokağı içine alan adada 6 yıldır devam eden imar uygulamasının tamamlanmasıyla 390 parselde hak sahibi olan yaklaşık bin 500 kişiye yeni tapuları düzenlenen törenle teslim edildi.

Saruhanlı Belediyesi tarafından ilçedeki Cengiz Topel Mahallesinde 3 cadde ve 4 sokağı içine alan adada 6 yıldır devam eden imar uygulamasının tamamlanmasıyla 390 parselde hak sahibi olan yaklaşık bin 500 kişiye yeni tapuları düzenlenen törenle teslim edildi.

Saruhanlı Belediyesine ait Erdoğan Yetenç Düğün Salonunda düzenlenen törene CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Yalçın Arcak, CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Hakan Gürtunca, CHP Saruhanlı İlçe Başkanı Hasan Levent, İYİ Parti Saruhanlı İlçe Başkanı Hüseyin Abacı, CHP Saruhanlı Kadın Kolları Başkanı Zerrin Yaralı, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Baysal, Millet İttifakı Üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, törende yaptığı konuşmada ilçede önemli bir sorunun çözüme kavuştuğunu belirtip, "Vatandaşlarımızın gözü aydın. Cengiz Topel mahallemizdeki Atatürk, Hükümet ve Namık Kemal Caddeleri ile Kenar, Akıncılar, Kırlangıç ve Dörtyol sokağı içine alan adada, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi gereğince imar uygulaması gerçekleştirdik. Uygulamamız Tapu Müdürlüğü'nce de tescil edildi. Sizler bugün umutla beklediğiniz yeni tapularınıza kavuşacaksınız.

Gözünüz aydın, hayırlı olsun. Yine bu adada mevcut caddelerin uzunluğunda 2 yeni yol açılacak. Böylelikle ilçemizde araç ve yaya trafiği daha da rahatlamış olacak." dedi.

Saruhanlı'ya ve bu topraklarda yaşayan 55 bin vatandaşa hizmet etmek için yola çıktıklarını ifade eden Bilgin, 5 yıllık görev süresinin 2 yılını geride bıraktıklarını dile getirerek yaptıkları hizmetleri anlattı.

Yüksekokul binası ihaleye çıkıyor

Konuşmasında bir müjdeyi de paylaşan Başkan Bilgin, "Hemen yanı başımızda olan bin 500 öğrenci kapasiteli Yüksekokul binamızın tamamlanması için Haziran ayı içinde ihale çıkıyoruz. Saruhanlımıza ekonomik ve sosyal anlamda büyük katkı sağlayacak olan bu yatırımın hayırlı olmasını dilerim. Çıktığımız bu yolda bizlere verdiğiniz güvene ve göreve layık olmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bizlere emanet ettiğiniz bu yüce makamın emin ellerde olduğunu bilmenizi isterim" dedi.

Milletvekili Bakırlıoğlu ve CHP İl Başkanı Balaban ise konuşmalarında Başkan Bilgin'in yatırımlarının takdire şayan olduğunu dile getirerek yeni tapularına kavuşan vatandaşlara 'hayırlı olsun' dileğinde bulundu.

Tören, hak sahibi vatandaşlara tapularının teslim edilmesiyle sona erdi. - MANİSA

Saruhanlı'da bin 500 hak sahibine tapuları törenle teslim edildi
Saruhanlı'da bin 500 hak sahibine tapuları törenle teslim edildi
Saruhanlı'da bin 500 hak sahibine tapuları törenle teslim edildi
Saruhanlı'da bin 500 hak sahibine tapuları törenle teslim edildi
Saruhanlı'da bin 500 hak sahibine tapuları törenle teslim edildi
Saruhanlı'da bin 500 hak sahibine tapuları törenle teslim edildi

Saruhanlı Belediyesi, Saruhanlı, Hisarcık, imar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Saruhanlı'da bin 500 hak sahibine tapuları törenle teslim edildi - Son Dakika Ekonomi


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