Saruhanlı'da çalınan traktör Gölmarmara'da bulundu - Son Dakika
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Saruhanlı'da çalınan traktör Gölmarmara'da bulundu

06.06.2022 00:25
Saruhanlı'da çalınan traktör Gölmarmara'da bulundu

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinden çalınan traktör, Gölmarmara ilçesinde bulundu.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinden çalınan traktör, Gölmarmara ilçesinde bulundu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz cumartesi günü Saruhanlı ilçesine bağlı Kumkuyucak Mahallesi'nde K.P'ye (48) ait traktör, evinin önünden çalındı. Hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, yaptıkları geniş çaplı incelemeler sonrası söz konusu traktörü Gölmarmara ilçesine bağlı Tiyenli Mahallesi'nde Ö.Ö'ye (30) ait evin arkasında buldu. Eve operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli şahsı gözaltına alırken, çalınan traktöre de el koyarak sahibine teslim etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Gölmarmara, Saruhanlı, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Saruhanlı'da çalınan traktör Gölmarmara'da bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Saruhanlı'da çalınan traktör Gölmarmara'da bulundu - Son Dakika
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