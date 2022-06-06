Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz cumartesi günü Saruhanlı ilçesine bağlı Kumkuyucak Mahallesi'nde K.P'ye (48) ait traktör, evinin önünden çalındı. Hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timi ( JASAT ) ekipleri, yaptıkları geniş çaplı incelemeler sonrası söz konusu traktörü Gölmarmara ilçesine bağlı Tiyenli Mahallesi'nde Ö.Ö'ye (30) ait evin arkasında buldu. Eve operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli şahsı gözaltına alırken, çalınan traktöre de el koyarak sahibine teslim etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

Gölmarmara, Saruhanlı, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Saruhanlı'da çalınan traktör Gölmarmara'da bulundu - Son Dakika

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