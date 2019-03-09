Son Dakika Haberleri: Saruhanlı'da Cumhur İttifakı'na Yoğun İlgi

Saruhanlı'da Cumhur İttifakı'na Yoğun İlgi

1 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün, Cumhur İttifakı Saruhanlı Belediye Başkan adayı Burhan Tezcan ile birlikte Saruhanlı merkez, Hacırahmanlı, Nuriye, Lütfiye, Kumkuyucak mahallelerini ziyaret etti.

Saruhanlı'da Cumhur İttifakı'na Yoğun İlgi, System.String[]
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün, Cumhur İttifakı Saruhanlı Belediye Başkan adayı Burhan Tezcan ile birlikte Saruhanlı merkez, Hacırahmanlı, Nuriye, Lütfiye, Kumkuyucak mahallelerini ziyaret etti.

Ziyaretlerde Saruhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Gökmen, MHP İl Teşkilatı, Ülkü Ocakları İl Başkanı Mehmet Balaban, MHP İlçe Başkanı Baki Ulu, kadın kolları teşkilatları, meclis üyesi adayları da yer aldı. Gittikleri mahallelerde halkın teveccühleri ve sevgi gösterileri ile karşılanan Cumhur İttifakı adayları, vatandaşlarla tek tek ilgilendi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı ile Cumhur İttifakı Saruhanlı Belediye Başkan Adayı Burhan Tezcan ile birlikte ziyaret ettiği mahallelerde halkın yoğun ilgisiyle karşılandı. Bugüne kadar 17 ilçeye eşit mesafede hizmet yaptıklarını belirten Başkan Ergün, önümüzdeki süreçte de Cumhur İttifakının gücü ve gönül birlikteliği ile Manisa için çok daha güzel hizmetleri kazandıracaklarının altını çizdi.

Başkan Ergün, her ilçe programında olduğu gibi kadınlara ve çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Vatandaşların fotoğraf isteklerini de kırmayan Başkan Ergün, tüm mahallelerde ziyaretin anısına hatıra fotoğrafları çektirdi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 07:14 Kaynak: İHA

Politika
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