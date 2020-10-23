Saruhanlı'da muhtarlardan Başkan Ergün'e asfalt teşekkürü - Son Dakika

Saruhanlı'da muhtarlardan Başkan Ergün'e asfalt teşekkürü

23.10.2020 11:16
Saruhanlı'da muhtarlardan Başkan Ergün'e asfalt teşekkürü, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Daire Başkanı Ergün Aksoy, Saruhanlı ilçesine ziyarette bulunarak asfalt çalışmaları gerçekleştirilen mahallelerin muhtarları ile buluştu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Daire Başkanı Ergün Aksoy, Saruhanlı ilçesine ziyarette bulunarak asfalt çalışmaları gerçekleştirilen mahallelerin muhtarları ile buluştu. Aksoy, asfalt çalışmalarını mahalle muhtarlarıyla birlikte incelerken, çalışmalardan memnuniyetlerini ifade eden muhtarlar, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e çalışmalar nedeniyle teşekkürlerini iletti.

İl genelinde asfalt çalışmalarına aralıksız devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Saruhanlı ilçesinde Gökçeköy- Mecidiye, Gökçeköy-Işıkköy-Seyitoba çevreyolu, Bedeller-Asaklar, Çavuşoğlu- Koldere, Seyitoba-Bahadır, Gökçeköy-Taşdibi ve Gümülceli ile Şehzadeler ilçesine bağlı Yeşilköy mahalleleri güzergahlarında asfalt çalışması gerçekleştirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Daire Başkanı Ergün Aksoy da ilçeye ziyarette bulunarak yollarında asfalt çalışmaları yapılan mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Daire Başkanı Ergün Aksoy Bedeller Mahalle Muhtarı Hüseyin Elver, Gümülceli Mahalle Muhtarı Murat Güleryüz, Koldere Mahalle Muhtarı İbrahim Durbay, Gökçeköy Mahalle Muhtarı Zafer Deşek, Taşdibi Mahalle Muhtarı Ali Çakal, Seyitoba Mahalle Muhtarı Ali Çetinkaya ve Şehzadeler ilçesi Yeşilköy Mahalle Muhtarı İbrahim Fındıklıoğlu'nu ziyaret etti. Aksoy'a incelemeleri esnasında MHP Saruhanlı İlçe Başkanı Baki Ulu, MHP Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Şerafettin Yüncüoğlu, MHP Saruhanlı Belediye Meclis Üyesi Bayram Gürdemir ve Saruhanlı Muhtarlık İşleri Sorumlusu Göksel Topçu da eşlik etti. Mahalle Muhtarları ile birlikte incelemelerde bulunan Daire Başkanı Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün selamlarını muhtarlara iletirken, Başkan Ergün'ün gönderdiği saati de takdim etti.

Muhtarlar çalışmalardan memnun

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığı ekiplerince gerçekleştirilen asfalt çalışmaları mahalle muhtarlarını da memnun etti. Çalışmaları anlatan Mahalle Muhtarları, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve tüm ekibine teşekkürlerini iletti.

Bedeller Muhtarı Hüseyin Elver, Koldere Mahalle Muhtarı İbrahim Durbay, Gümülceli Mahalle Muhtarı Murat Güleryüz, Yeşilköy Mahalle Muhtarı İbrahim Fındıklıoğlu, Gökçeköy Mahalle Muhtarı Zafer Deşek, Taşdibi Mahalle Muhtarı Ali Çakal ve Seyitoba Mahalle Muhtarı Ali Çetinkaya büyük sıkıntı yaşadıkları yollarda sorunları çözdüğü için Başkan Ergün'e ve Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. - MANİSA

Saruhanlı'da muhtarlardan Başkan Ergün'e asfalt teşekkürü
Saruhanlı'da muhtarlardan Başkan Ergün'e asfalt teşekkürü
Saruhanlı'da muhtarlardan Başkan Ergün'e asfalt teşekkürü
Saruhanlı'da muhtarlardan Başkan Ergün'e asfalt teşekkürü

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Saruhanlı, Manisa, Muhtar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Saruhanlı'da muhtarlardan Başkan Ergün'e asfalt teşekkürü - Son Dakika

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