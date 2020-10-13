Saruhanlı'da selin yaraları sarılıyor - Son Dakika

Saruhanlı'da selin yaraları sarılıyor

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 23 Haziran'da yaşanan selin verdiği zararların giderilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 23 Haziran'da yaşanan selin verdiği zararların giderilmesi için çalışmalar devam ediyor. Saruhanlı Belediyesi ekipleri, Büyükbelen Mahallesinde sel nedeniyle 3 ev ile 2 iş yerinin tadilatını tamamlayıp 2 binanın yıkımını gerçekleştirdi, vatandaşlara beyaz eşya yardımında bulundu. Belediye Başkanı Zeli Bilgin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Büyükbelen mahallemizde 60 yıldır görülmeyen bir sel felaketi yaşandı. Saruhanlı Belediyesi olarak hasarın giderilmesi için gerekli müdahalede bulunduk. Çalışmalarımız halen devam ediyor" ifadelerini kullandı. Büyükbelen Mahallesi'nde yaklaşık 3,5 ay önce şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel nedeniyle ev ve iş yerleri zarar görmüş, sel sularına kapılan 1 kişi kurtarılmıştı.

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