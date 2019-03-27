Saruhanlı'da Spor Panayırı Başladı
1 saat önce
Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen Spor Panayırı'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor.
Daha önce Kula ve Gölmarmara'da gerçekleşen Spor Panayırı, bu kez de Saruhanlı'da başladı. 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda başlayan panayıra yoğun ilgi var. Gençler ve çocuklar, çeşitli spor aktiviteleri ile eğlenceli dakikalar geçiriyorlar.
TOPOĞLU GENÇLERLE BULUŞTU
Bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Manisa'da bulunan Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu, Saruhanlı'daki Spor Panayırı'na ziyarette bulunarak, sporcularla bir araya gelip, onlarla sohbet etti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk ile birlikte gençler ve çocuklarla bire bir ilgilenen Topoğlu, bazı branşlarda madalya kazanan sporcuları da tebrik etti. Spor Panayırı, iki gün daha devam edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:45 Kaynak: Bültenler
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