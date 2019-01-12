Saruhanlı'da Taşkın; 5 Kırsal Mahallenin Yolu Ulaşıma Kapandı
1 saat önce
MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde 5 kırsal mahallenin yolu, Gevenlik Sulama Göleti'ndeki taşkın nedeniyle ulaşıma kapandı.
MANİSA'nın Saruhanlı
ilçesinde 5 kırsal mahallenin yolu, Gevenlik Sulama Göleti'ndeki taşkın nedeniyle ulaşıma kapandı.
Saruhanlı'da iki gündür etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur sonrası yollar ve caddeler suyla dolup taştı. Aşırı yağış nedeniyle Gevenlik Sulama Göleti de taştı. Taşkın nedeniyle kırsal mahalleler Çaltepe
, Sarısığırlı, Hatıplar, Şatırlar ve Aydınlar'a giden köy yolu Gevenlik mevkisinde ulaşıma kapandı. Saruhanlı Kaymakamlığı, Saruhanlı Belediyesi
ve Manisa
Büyükşehir Belediyesi, bu bölgede çalışma başlattı. Kırsal mahalle sakinleri, alternatif yolları kullanmaya başladı. Yolda kalan bir otomobil, kepçeyle kurtarıldı. Saruhanlı Belediye Başkanı AK Partili Hüseyin Yaralı
da bölgede incelemelerde bulunarak ilçe sakinleriyle görüştü.
- Manisa
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 05:18 Kaynak: DHA
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