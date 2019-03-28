Son Dakika Haberleri: Saruhanlı'da Tavuk Tesisinde Yangın

Saruhanlı'da Tavuk Tesisinde Yangın

42 dakika önce

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bulunan bir tavuk tesisinde yangın çıkarken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Saruhanlı'da Tavuk Tesisinde Yangın, System.String[]
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bulunan bir tavuk tesisinde yangın çıkarken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Halitpaşa Mahallesi yakınlarında bulunan bir tavuk çiftçiliğinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çiftlikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken büyük ölçüde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedenini belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:57 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fiyatı Bin Liraya Kadar Çıkan Rahibe Fizan Tavuk Cinsini Görenler Hayran Kalıyor Tekirdağ Kayıp İhbarı Yapılan Çocuk, Kanepenin Arkasından Çıktı Belediye İşçisinin, Mesai Arkadaşını Eşiyle Aldattığını Düşündüğü İçin Öldürdüğü Ortaya Çıktı "2030 Yılından Geldim" Deyip Bazı Kehanetlerde Bulunmuştu! Anlattıklarının Hepsi Gerçekleşti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 11:39:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Saruhanlı'da Tavuk Tesisinde Yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]