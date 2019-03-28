Saruhanlı'da Tavuk Tesisinde Yangın
42 dakika önce
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bulunan bir tavuk tesisinde yangın çıkarken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
Manisa
'nın Saruhanlı
ilçesinde bulunan bir tavuk tesisinde yangın çıkarken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
Yangın Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Halitpaşa
Mahallesi yakınlarında bulunan bir tavuk çiftçiliğinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çiftlikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken büyük ölçüde maddi hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedenini belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - MANİSA
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:57 Kaynak: İHA
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