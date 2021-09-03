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Saruhanlı daha sağlıklı ve kesintisiz suya kavuşuyor - Son Dakika

Saruhanlı daha sağlıklı ve kesintisiz suya kavuşuyor

03.09.2021 13:03
Saruhanlı daha sağlıklı ve kesintisiz suya kavuşuyor, System.String[]

MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçe merkezinde yaşanan su sıkıntısını çözüme kavuşturmak için Mütevelli mahallesinde bulunan içme suyu deposundan ilçe merkezine 3 milyon TL yatırım bedeli ile hayata geçirdiği 7,5 kilometre içme suyu hattı döşeme çalışmalarını tamamladı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçe merkezinde yaşanan su sıkıntısını çözüme kavuşturmak için Mütevelli mahallesinde bulunan içme suyu deposundan ilçe merkezine 3 milyon TL yatırım bedeli ile hayata geçirdiği 7,5 kilometre içme suyu hattı döşeme çalışmalarını tamamladı. Abone branşmanlarının bağlantılarının devam ettiği mahallelerde su sorunu ortadan kalkacak.

Saruhanlı ihtiyaç duyduğu sağlıklı içme suyu alt yapısına Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğünün yatırımı ile kavuşuyor. Küresel ısınmaya bağlı kuraklık ve iklim değişikliği nedeniyle yeraltı sularının daha derinlere çekilmesiyle birlikte su sıkıntısı yaşanan İstasyon, Atatürk ve Saruhan mahallelerinde çalışma yapıldı. Çalışma kapsamında, Mütevelli mahallesinde bulunan içme suyu deposundan ilçe merkezine yaklaşık 3 milyon TL yatırım ile 7,5 kilometre içme suyu hattı döşendi. Ardından 314 abonenin branşman bağlantılarının yapılmasına başlandı. MASKİ İçme Suyu Dairesi Başkanlığı Bakım ve Onarım Şube Müdürü Recep Günay yetkili personel ile birlikte çalışmaları yerinde takip ederek, yetkililerden bilgi aldı. Branşman bağlantıları tamamlandıktan sonra mahallelerde su arızaları, kesintiler ve su kaçakları sorunu ortadan kalkacak.

Mahalle muhtarları hizmetten memnun

İstasyon Mahalle Muhtarı Nihat İmran, "Su sıkıntısı bizim için büyük bir sorundu. MASKİ Genel Müdürlüğü, gereken çalışmaları yaptı. İnşallah su arızaları, kesintiler ve su kaçakları problemlerimiz ortadan kalkacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız cengiz Ergün'e çok teşekkür ediyorum" dedi.

Atatürk Mahalle Muhtarı Mesut İşbilen, "Su sıkıntısının çözülmesi adına önemli bir çalışma oldu. İnşallah yaşadığımız sorunlar bu çalışma ile çözülecek. Emek verenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Saruhan Mahalle Muhtarı İbrahim Anat ise, "Bu çalışma ile sorunların ortadan kalkacağına inanıyorum. Su problemi çözülürse tüm vatandaşlarımız memnun kalacak. Emek veren herkese hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA

Saruhanlı daha sağlıklı ve kesintisiz suya kavuşuyor
Saruhanlı daha sağlıklı ve kesintisiz suya kavuşuyor
Saruhanlı daha sağlıklı ve kesintisiz suya kavuşuyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Türk Lirası, İçme Suyu, Saruhanlı, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Saruhanlı daha sağlıklı ve kesintisiz suya kavuşuyor - Son Dakika


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