Saruhanlı'daki cinayetin zanlısı adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Saruhanlı'daki cinayetin zanlısı adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Saruhanlı'daki cinayetin zanlısı adliyeye sevk edildi

6 saat önce

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde geçtiğimiz Perşembe akşamı husumetlisi olduğu şahsı pompalı tüfekle öldürdükten sonra otomobil ile kaçan zanlı, dün jandarma ve ailesinin ikna çabalarıyla teslim olmasının ardından bugün adliyeye çıkarıldı.

Saruhanlı'daki cinayetin zanlısı adliyeye sevk edildi, System.String[]

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde geçtiğimiz Perşembe akşamı husumetlisi olduğu şahsı pompalı tüfekle öldürdükten sonra otomobil ile kaçan zanlı, dün jandarma ve ailesinin ikna çabalarıyla teslim olmasının ardından bugün adliyeye çıkarıldı.


Geçtiğimiz 27 Şubat tarihinde Saruhanlı ilçesine bağlı Kumkuyucak Mahallesi'nde, iddiaya göre, İ.A. (19) isimli şahıs, aralarında daha önce husumet bulunan Mintaz Kargın'ı (50) köy meydanındaki kahvehanenin önünde pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olayın ardından 45 P 2935 plakalı otomobil ile olay yerinden kaçan İ.A.'nın yakalanması için jandarma geniş çaplı arama çalışması başlattı. İ.A., olaydan sonra jandarma tarafından ailesi ve yakın çevresi ile yapılan görüşmeler ve ikna çalışmaları sonucu dün saat 11.00'da jandarma karakolunu arayarak teslim olmak istediğini söyledi. Şüpheli İ.A. aynı gün saat 12.00 sıralarında İzmir- İstanbul Karayolu Saruhanlı ilçesi Kayışlar Mahallesi mevkiinde olay günü kullanmış olduğu araç ve suçta kullandığı silahla birlikte gözaltına alındı. Jandarmada ifadesi alınan cinayet zanlısı İ.A. bugün Saruhanlı Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. - MANİSA

Saruhanlı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 12:47 Kaynak: İHA
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