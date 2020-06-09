Saruhanlı'daki doğa harikası göl turizme açılacak - Son Dakika

Saruhanlı'daki doğa harikası göl turizme açılacak

Saruhanlı'daki doğa harikası göl turizme açılacak Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 1970'li yıllarda kendiliğinden oluşan ve sadece yağmur sularıyla beslenen Tepegöl Saruhanlı Belediyesinin girişimleriyle turizme açılacak Eşsiz doğası ve manzarası ile dikkat çeken Tepegöl'ün çevresinde yüzlerce...

Saruhanlı'daki doğa harikası göl turizme açılacak

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 1970'li yıllarda kendiliğinden oluşan ve sadece yağmur sularıyla beslenen Tepegöl Saruhanlı Belediyesinin girişimleriyle turizme açılacak

Eşsiz doğası ve manzarası ile dikkat çeken Tepegöl'ün çevresinde yüzlerce yabani inek ve yılkı atları özgürce yaşıyor

MANİSA - Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi'nde bin 40 rakımlı dağın tepesinde yer alan ve eşsiz güzelliği ile dikkat çeken 120 bin metrekare büyüklüğündeki Tepegöl'ün turizme açılması için çalışma başlatıldı. Yabani inekleri, yılkı atları ve eşsiz doğası ile bölge sadece Manisa'nın değil Türkiye'nin de önemli cazibe merkezlerinden birisi olmaya aday.

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, ilçe merkezine 40 kilometre mesafede yer alan Tepegöl'ü ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Başkan Bilgin, buradaki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, 1970'li yıllarda kendiliğinden oluşan ve tamamen yağmur suyu ile beslenen gölün doğal güzelliği ile dikkat çeker hale geldiğini ifade etti.

Gölün turizme açılması için çalışma başlattıklarını, bu anlamda ilgili kurumlarla temasa geçtiklerini dile getiren Bilgin, planladıkları projenin hayata geçmesi halinde bölgenin cazibe merkezine dönüşebileceğini kaydetti.

Başkan Bilgili, "Saruhanlımızın doğa harikası bir yerdeyiz. Biz Tepegölümüzü Saruhanlı'ya, Manisa'ya, İzmir'e ve ülkemizdeki tüm insanlarımızın hizmetine açmak istiyoruz, turizme açmak istiyoruz. Bu anlamda da Saruhanlı Belediyesi olarak resmi kurumlardan taleplerimizi yaptık. İnşallah talebimiz olumlu sonuçlanır. Tepegöl'ü tüm ülkemizin hizmetine açarız diye düşünüyorum" dedi.

El değmemiş yaban hayatı

Aydınlar Mahallesine 11 kilometre mesafede bulunan doğa harikası Tepegöl'ün çevresinde Türkiye'de eşi benzeri olmayan yabani inekler ile yılkı atları yaşıyor. Lezzetli sazan balıklarının da bulunduğu gölün çevresinde çok sayıda kuş türü de yer alıyor. Ayrıca doğasever trakking grupları da göl civarında doğa yürüyüşleri düzenliyor.

Alınan bilgiye göre, 1970'li yıllarda kendiliğinden oluşan ve tamamen yağmur suyu ile beslenen gölün önüne o tarihte set örüldü ve dağlardan inen yağmur suları gölde birikti. Yaklaşık 40 yıllık bir göl olan Tepegöl çevresinde yüzlerce yabani inek ve yılkı atları özgürce yaşıyor.

Saruhanlı'daki doğa harikası göl turizme açılacak

Saruhanlı, Aydınlar, Manisa, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 10:41 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Saruhanlı'daki doğa harikası göl turizme açılacak - Son Dakika

Son Dakika

Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Yunus Emre oldu Şarkıcı Demet Akalın, parklardaki çöp birikintisi görüntülerine tepki gösterdi Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile çektirdiği fotoğrafa yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi 40 yaşındaki yıldız isim, lavanta tarlasında yarı çıplak masaj yaptırdı Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti Kırmızı bikinisiyle poz veren Derya Uluğ, zayıflığından dolayı eleştiri yağmuruna tutuldu Kim Kardashian'ı eleştiren Fenomen Murat Övüç, Ermenilerle ilgili sözlerinden dolayı ifade verdi Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı Acun Ilıcalı'dan Nisa ve Cemal Can yorumu: Giderseniz gidin dedim ama onlar kaldı Tatil sezonunu açan Demet Özdemir, bikinili pozunu "Kavuştuk" notuyla paylaştı Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı Oyuncu Ayşegül Atik'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu Şener Şen ve Neşet Ertaş'ın yıllar önce çekilen ilk karşılaşma videosu Twitter'da gündem oldu
Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Yunus Emre oldu Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Yunus Emre oldu         
00:36
Juventus'lu Paulo Dybala: Barcelona'da Messi'yle oynamak harika olur Juventus'lu Paulo Dybala: Barcelona'da Messi'yle oynamak harika olur         
00:03
TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilleri yumruk yumruğa birbirine girdi TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilleri yumruk yumruğa birbirine girdi         
23:57
Şarkıcı Demet Akalın, parklardaki çöp birikintisi görüntülerine tepki gösterdi Şarkıcı Demet Akalın, parklardaki çöp birikintisi görüntülerine tepki gösterdi         
23:49
Floyd protestoları sürerken ABD tarihinde ilk kez bir siyahi, kuvvet komutanı olarak görevlendirildi Floyd protestoları sürerken ABD tarihinde ilk kez bir siyahi, kuvvet komutanı olarak görevlendirildi         
23:21
Bakan Koca'nın Bakan Koca'nın "asker uğurlamasında 58 kişi enfekte oldu" uyarısına rağmen tehlikeli görüntüler         
23:13
Türklere hakaret eden Panathinaikos Başkanı Giannakopoulos, kulübünü satmak istiyor Türklere hakaret eden Panathinaikos Başkanı Giannakopoulos, kulübünü satmak istiyor         
23:08
İzmir Kordon'da korona tedbirlerini hiçe sayıp halay çekenlere 25 bin lira ceza kesildi İzmir Kordon'da korona tedbirlerini hiçe sayıp halay çekenlere 25 bin lira ceza kesildi         
23:05
Aydın'da 5 kişiyi öldüren sanığa toplam 244 yıl hapis cezası verildi Aydın'da 5 kişiyi öldüren sanığa toplam 244 yıl hapis cezası verildi         
22:57
Hilal Altınbilek'in selfie'si büyük beğeni topladı Hilal Altınbilek'in selfie'si büyük beğeni topladı         
22:54
Neymar, Paris Saint Germain'in yeni sözleşme teklifini reddetti Neymar, Paris Saint Germain'in yeni sözleşme teklifini reddetti         
22:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüse karşı ilaç müjdesi: Favipiravir isimli ilacı kendi sentezimizle üretmeyi başardık Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüse karşı ilaç müjdesi: Favipiravir isimli ilacı kendi sentezimizle üretmeyi başardık         
22:39
Eski milli kaleci Rüştü Reçber: Uğurcan Çakır Avrupa'ya gidecek ender kalecilerden biri Eski milli kaleci Rüştü Reçber: Uğurcan Çakır Avrupa'ya gidecek ender kalecilerden biri         
22:26
Koronavirüsün belirti göstermeyen hastadan bulaşma ihtimali çok düşük Koronavirüsün belirti göstermeyen hastadan bulaşma ihtimali çok düşük         
22:22
Son Dakika: Milletvekilliği düşürülüp tutuklanan HDP'li Leyla Güven tahliye edildi Son Dakika: Milletvekilliği düşürülüp tutuklanan HDP'li Leyla Güven tahliye edildi         
22:13
Şizofreni hastası, 84 yaşındaki annesini darp ettikten sonra rehin aldı Şizofreni hastası, 84 yaşındaki annesini darp ettikten sonra rehin aldı         
22:12
Chelsea, Leverkusen'li Havertz için 75 milyon euro ödemeye hazır Chelsea, Leverkusen'li Havertz için 75 milyon euro ödemeye hazır         
22:05
Tatil sezonunu açan Demet Özdemir, bikinili pozunu Tatil sezonunu açan Demet Özdemir, bikinili pozunu "Kavuştuk" notuyla paylaştı         
22:00
Köle taciri Robert Milligan'ın Londra'daki heykeli söküldü Köle taciri Robert Milligan'ın Londra'daki heykeli söküldü         
22:00
Uydu fotoğraflarına göre koronavirüs Çin'de 2019 yazında yayılmaya başlamış Uydu fotoğraflarına göre koronavirüs Çin'de 2019 yazında yayılmaya başlamış         
21:42
Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'a Sercan Yıldırım'ı transfer etmek istiyor Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'a Sercan Yıldırım'ı transfer etmek istiyor         
21:35
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde koronavirüs vakaları sıfırlandı, uyarı geldi: Rehavete kapılmayın Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde koronavirüs vakaları sıfırlandı, uyarı geldi: Rehavete kapılmayın         
21:32
Galatasaraylı Lemina'ya sevgilisi Fanny Neguesha, futbol topuyla meydan okudu Galatasaraylı Lemina'ya sevgilisi Fanny Neguesha, futbol topuyla meydan okudu         
21:18
2021'den sonra besilik büyükbaş hayvan ithalatına izin verilmeyecek 2021'den sonra besilik büyükbaş hayvan ithalatına izin verilmeyecek         
21:17
Dirift yapan kadının görüntüleri sosyal medyada yoğun ilgi gördü Dirift yapan kadının görüntüleri sosyal medyada yoğun ilgi gördü         
21:00
Fenerbahçe, eski Dortmund'lu Neven Subotiç'i gündemine aldı Fenerbahçe, eski Dortmund'lu Neven Subotiç'i gündemine aldı         
20:50
Koronavirüsün etkisi zayıfladı mı? Bakan Koca, merak edilen soruya yanıt verdi Koronavirüsün etkisi zayıfladı mı? Bakan Koca, merak edilen soruya yanıt verdi         
20:50
İran'ın güneyi 1 saat içinde iki büyük depremle sarsıldı İran'ın güneyi 1 saat içinde iki büyük depremle sarsıldı         
20:49
Doç. Dr. Hasan Arı, bazı tansiyon ilaçlarının koronavirüs tedavisini olumsuz etkilediğine dair iddiaları yalanladı Doç. Dr. Hasan Arı, bazı tansiyon ilaçlarının koronavirüs tedavisini olumsuz etkilediğine dair iddiaları yalanladı         
20:49
Giggs, Alex Ferguson'ın gazabına uğradığını itiraf etti: Beni camdan atmak istedi Giggs, Alex Ferguson'ın gazabına uğradığını itiraf etti: Beni camdan atmak istedi         
20:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2020 04:57:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Saruhanlı'daki doğa harikası göl turizme açılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]