Son Dakika Haberleri: Saruhanlı'dan Başkan Ergün'e Ziyaret

Saruhanlı'dan Başkan Ergün'e Ziyaret

54 dakika önce

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Saruhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı ve Cumhur İttifakı AK Parti Saruhanlı Belediye Başkan Adayı Burhan Tezcan'ı makamında ağırladı.

Saruhanlı'dan Başkan Ergün'e Ziyaret, System.String[]

Saruhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı ve Cumhur İttifakı AK Parti Saruhanlı Belediye Başkan Adayı Burhan Tezcan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü de hazır bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ergün, Saruhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı ve Cumhur İttifakı AK Parti Saruhanlı Belediye Başkan Adayı Burhan Tezcan'a Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları hakkında da bilgiler verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 04:12 Kaynak: Bültenler

belediye başkan adayı, Hüseyin Yaralı, Saruhanlı, Güncel
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