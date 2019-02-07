Saruhanlı'dan Başkan Ergün'e Ziyaret
1 saat önce
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Saruhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı ve Cumhur İttifakının AK Parti Saruhanlı Belediye Başkan Adayı Burhan Tezcan'ı makamında ağırladı.
Manisa
Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün
, Saruhanlı
Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı
ve Cumhur İttifakının AK Parti Saruhanlı Belediye Başkan Adayı Burhan Tezcan'ı makamında ağırladı.
Saruhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı ve Cumhur İttifakı AK Parti Saruhanlı Belediye Başkan Adayı Burhan Tezcan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi MHP
Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü de hazır bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ergün, Saruhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı ve Cumhur İttifakı AK Parti Saruhanlı Belediye Başkan Adayı Burhan Tezcan'a Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları hakkında da bilgiler verdi. - MANİSA
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:18 Kaynak: İHA
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