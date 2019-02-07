Son Dakika Haberleri: Saruhanlı'dan Başkan Ergün'e Ziyaret

Saruhanlı'dan Başkan Ergün'e Ziyaret

1 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Saruhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı ve Cumhur İttifakının AK Parti Saruhanlı Belediye Başkan Adayı Burhan Tezcan'ı makamında ağırladı.

Saruhanlı'dan Başkan Ergün'e Ziyaret, System.String[]
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Saruhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı ve Cumhur İttifakının AK Parti Saruhanlı Belediye Başkan Adayı Burhan Tezcan'ı makamında ağırladı.

Saruhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı ve Cumhur İttifakı AK Parti Saruhanlı Belediye Başkan Adayı Burhan Tezcan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü de hazır bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ergün, Saruhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı ve Cumhur İttifakı AK Parti Saruhanlı Belediye Başkan Adayı Burhan Tezcan'a Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları hakkında da bilgiler verdi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:18 Kaynak: İHA

belediye başkan adayı, Hüseyin Yaralı, Manisa, Saruhanlı, Politika
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