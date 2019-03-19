Saruhanlı Doğalgaza Kavuştu

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde Aksa Doğalgaz tarafından döşenen doğalgaz dağıtım hatlarının temeli düzenlenen törenle atıldı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde Aksa Doğalgaz tarafından döşenen doğalgaz dağıtım hatlarının temeli düzenlenen törenle atıldı.



Manisa'nın Saruhanlı ilçesi uzun yıllardır beklenen doğalgaz hizmetine kavuştu. Aksa Doğalgaz tarafından ilk etapta Cumhuriyet ve Cengiz Topel mahallelerinde başlayacak 20 kilometrelik doğalgaz dağıtım şebekesi 3 bin konuta ulaşacak. Sonrasında ise devam eden yatırımlarla birlikte 105 bin metreye ulaşılacak. Bu yıl içinde 7,5 milyon liralık yatırımı bulunan doğalgaz dağıtım hattı temeli düzenlenen törenle atıldı. Temel atma töreninde konuşan Saruhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı, "Doğalgaz çok önemli. Ancak bu doğalgaz belediyenin kendi hizmeti değildi. Hükümetimizin politikalarıyla oluşan ticari bir hadise. Biz bu sürecin içerisinde çok mücadele ettik. 2004'te başladığımız bu süreçte ciddi çalışmalar yaptık. O dönemin içerisinde hem kullanım kapasiteleri, rantabl olması açısından, firmanın yapmış olduğu yatırımların geri dönüşü açısından önemliydi. Saruhanlı çok değişti. 2004'e göre 6 bin 700 inşaat ruhsatı verdik. 4 binin üzerinde oturma izni verdik. Sağımıza solumuza baktığımız zaman yapılaşmanın ne kadar ilerlediğini görüyoruz. O dönem içerisinde Saruhanlı'ya ulaştıramadık ama her şey hazırdı. Bir de nasip olması gerekiyordu. Saruhanlı'ya doğalgazın nasip olduğu gün bugün" dedi.



Manisa il merkezinde 12 yıl önce çalışmaların başladığını hatırlatan Aksa Doğalgaz Genel Müdürü Alper Konyalı, "Manisa il merkezinde 12 yıl önce çalışmalarımıza başladık. Turgutlu, Akhisar ilçelerimizde devam eden 250 milyon liralık bir yatırım var. Yaklaşık bin 400 kilometrelik bir yatırım gerçekleştirdik. Şu anda bölgemizdeki gerçekleştirdiğimiz abonelerimizin yanı sıra 60 bin de alabilecek potansiyele sahibiz. Saruhanlı'da ise Cumhuriyet ve Cengiz Topel mahallelerinde başlayacak 20 kilometrelik doğalgaz dağıtım şebekelerimiz 3 bin konuta ulaşacak. Bu yıl için 7,5 milyon lira ile gerçekleştireceğiz. Hizmet ofisimizi açıp tüm yatırımlar tamamlandığında toplam şebekemiz 105 bin metreye ulaşacak" ifadelerini kullandı.



Törende konuşan AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen 2000'li yıllardan bu yana Türkiye'de çok ciddi mesafeler alındığını belirterek "2000'li yıllardan bu yana kadar hükümetimizin attığı adımlara bakacak olursak çok ciddi mesafeler kat ettik. Eksik bıraktıklarımız vardır. Gerek merkezi hükümet olarak gerekse de belediyelerimiz olarak. Onları da inşallah bu önümüzdeki 5 yıllık süreç içerisinde tamamlayacağız. Cumhur İttifakı'nın adayları kazandığında yanlarında büyükşehir olacak. Büyükşehirle birlikte 6 AK Parti'li bir Milliyetçi Hareket Partili milletvekillerimiz onların yanında da 3 tane bakan, bakan yardımcılarımız, bürokratlarımız Saruhanlı'nın ve Manisalıların hizmetinde olacak. Birlikteliğimiz berekete dönüşecek. Bugüne kadar gelen hizmetler 2'ye, 3'e katlanacak. Geçmişle mukayese ettiğimizde daha seri daha kaliteli hizmetlerin gelmesine imkan vermiş olacağız" diye konuştu.



"Bundan sonra yemek yaparken tüm bitti, tüm kaldı derdi olmayacak"



Doğalgaz sayesinde Saruhanlı'da konforun yaşanacağını belirten AK Parti MKYK Üyesi Murat Baybatur, "Bu doğalgazın bize nasıl bir katkısı olacak diye düşünen arkadaşlarımız olabilir. Özellikle hanımefendilere buradan seslenmek istiyorum. Bundan sonra yemek yaparken tüm bitti, tüm kaldı derdi olmayacak. Bulaşık yıkarken kış kıyamet günü güğümde su ısıtıp da onunla bulaşıkları yıkama derdi olmayacak. Çeşmeyi açıp rahat bir şekilde sıcak suyla yıkanacak. Kış günü kovayla aşağıya indirip çöp tenekesine o külü boşaltıp sonra tekrar odun kömür yerleştirip sonra sobayı yakma derdimiz olmayacak. Misafir geldiğinde diğer odada elektrikli sobayı yakma derdi olmayacak. Konfor olacak. Evde ocağı yaktığınızda her zaman gaz yanacak. Evin tamamında bütün odalar sıcacık olacak. Özellikle sabah namazı için kış kıyamet günü kalkan dostlarımız buz gibi suda abdest alma derdi sona erdi. Artık sıcacık suda abdest alıp ibadet edilecek" ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından doğalgaz dağıtım hattının temeli dualar eşliğinde atıldı.



Törene Saruhanlı Kaymakamı Necmettin Yalınalp, Saruhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı, AK Parti MKYK Üyesi Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, Aksa Doğalgaz Genel Müdürü Alper Konyalı, Aksa Doğalgaz Manisa Şube Müdürü İbrahim Başaran, AK Parti Saruhanlı İlçe Başkanı Ahmet Gökmen, MHP Saruhanlı İlçe Başkanı Baki Ulu ve vatandaşlar katıldı. - MANİSA

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