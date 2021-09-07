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Saruhanlı gençliğine 35 milyon liralık hizmet - Son Dakika

Saruhanlı gençliğine 35 milyon liralık hizmet

07.09.2021 12:23
Saruhanlı gençliğine 35 milyon liralık hizmet, System.String[]

Sporun gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmanın yanı sıra fiziksel ve sosyal gelişimlerine önemli katkılar sunduğunu belirten AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, yerelden evrensele değişimin ve gelişimin öncüsü bir gençlik anlayışıyla Saruhanlılı gençlerin için ilçeye...

Sporun gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmanın yanı sıra fiziksel ve sosyal gelişimlerine önemli katkılar sunduğunu belirten AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, yerelden evrensele değişimin ve gelişimin öncüsü bir gençlik anlayışıyla Saruhanlılı gençlerin için ilçeye 35 milyon liralık yatırım başlattıklarını söyledi. Yapımı tamamlanan ve ihale aşamasında olan yatırımlar arasında futbol sahaları, basketbol sahaları, atletizm pistleri ve 1 adet yarı olimpik kapalı yüzme havuzu bulunuyor.

"Gençliğe yapılan yatırım geleceğimize yaptığımız en büyük yatırımdır" diyen AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Gençlik ve Spor Bakanlığı eliyle Saruhanlı'ya 35 milyon liralık yatırım başlattıklarını söyledi. Yatırım programında yer alan Saruhanlı İlçe Stadı, spor salonu ve atletizm pistinin komple bakım ve onarımının sürdüğünü kaydeden Baybatur, ilçe stadının yanında yer alan çok amaçlı spor salonunun bakım onarımının ise tamamlanmak üzere olduğunu ifade etti. Baybatur, ödeneği ayrılan ve ihale aşamasındaki yatırımlara ilişkin şöyle konuştu: "Saruhanlı'mızda büyük bir ihtiyaç olduğunu düşündüğümüz yarı olimpik bir kapalı yüzme havuzu yapıyoruz. Öğrenci sayısı bakımından ilçemizin en yoğun iki okulu Saruhanlı Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesine ve ticaret anadolu lisesi bahçesine halı saha yapacağız. Buradaki öğrenciler ve o semtte yaşayan gençler buralarda futbol eğitimleri alacaklar. Futbol altyapısı için kullanılacak buralar. Hacırahmanlı ile birlikte 6 mahallemizin altyapısı ve amatör takımlarına hizmet edecek şekilde Hacırahmanlı'ya Aşağıçobanisa modeli sıfırdan bir futbol sahası yapacağız. Halitpaşa'ya sentetik çim saha yapılacak burada da soyunma odaları, ışıklandırmalar, tribünler hepsi yenilenecek. 20 adet basketbol sahası, Saruhanlı doğal çim yüzeyli futbol sahasının sentetik çime dönüştürülmesi, atletizm pisti, 500 kişilik tribün ve aydınlatması, mevcut vakıflar binasının gençlik merkezine dönüştürülme işi ihale aşamasında olan yatırımlarımız arasında yer alıyor.

Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmanın yanı sıra fiziksel ve sosyal gelişimleri açısından sporun önemine vurgu yapan Baybatur, "Ülke gençliğini ve sporunu günümüz gerekleriyle uyumlu, yenilikçi ve rekabetçi bir düzeye ulaştırmak; sportif olarak, Türkiye'nin uluslararası alanda başarılı ve nitelikli temsil edilmesini sağlamak amacıyla yürüttüğümüz çalışmalar çerçevesinde Saruhanlı'ya kazandıracak olduğumuz bu tesislerden Al bayrağımızı dünya arenasında gururla dalgalandıracak nice gençlerimizin yetişmesi temennisiyle ilçemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

İhalesi bir ay sonra yapılacak olan spor tesislerinin altı ay içerisinde tamamlanarak hizmete gireceğini ifade eden Baybatur, eserlerin ilçeye kazandırılması noktasında desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür etti. - MANİSA

Saruhanlı gençliğine 35 milyon liralık hizmet
Saruhanlı gençliğine 35 milyon liralık hizmet
Saruhanlı gençliğine 35 milyon liralık hizmet
Saruhanlı gençliğine 35 milyon liralık hizmet
Saruhanlı gençliğine 35 milyon liralık hizmet

Saruhanlı, Hisarcık, AK Parti, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Saruhanlı gençliğine 35 milyon liralık hizmet - Son Dakika Spor


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