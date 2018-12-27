Saruhanlı-Gölmarmara Yoluna Bakım Onarım Çalışması
36 dakika önce
Manisa Büyükşehir Belediyesi, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçesini birbirine bağlayan 15 kilometrelik yolda bakım ve onarım çalışmasına başladı.
Manisa
Büyükşehir Belediyesi, Saruhanlı
ve Gölmarmara
ilçesini birbirine bağlayan 15 kilometrelik yolda bakım ve onarım çalışmasına başladı. Dolgu çalışmasının ardından sıcak asfalt çalışması yapılacak olan yolda, iki ilçe arası ulaşım artık daha güvenli ve rahat olacak.
Üretken belediyecilik anlayışıyla Manisalı vatandaşlara en iyi şekilde hizmet etmek için çalışan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçesi arasındaki bağlantı yolunu bakıma aldı. Mevcut yolda dolgu çalışması başlatan Büyükşehir Belediyesi daha sonra da sıcak asfalt çalışması gerçekleştirecek. Yürütülen çalışmaları takip eden Saruhanlı Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Aybars Özbilgin, "Çalışmaların ilk etabında dolgu çalışması yapılıyor. Yol zemininin sağlamlaştırılması ile birlikte sıcak asfalt çalışmaları başlayacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte özellikle ağır tonajlı araçların yoğun olarak kullandığı yolda ulaşım konfora kavuşacak." dedi. - MANİSA
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:34 Kaynak: İHA
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