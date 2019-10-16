Saruhanlı Merkez kışa hazırlanıyor

Deniz, Saruhanlı Kaymakamı Necmettin Yalınalp'e de bir ziyaret gerçekleştirdi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisalıların yaşam kalitesini yükseltmek için çalışmalarına il genelinde devam ediyor. Vatandaşların kanalizasyon hatlarından kaynaklı sorun yaşamamaları adına MASKİ, ana kanal temizlik çalışmalarını da tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kapsamda Saruhanlı ilçe merkezinde ana kanal temizlik, bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Yapılan çalışma sayesinde merkezdeki birçok mahallenin yağışlı havalarda kanalizasyon tıkanıklığı sorunu ortadan kaldırılacak. Kanalizasyon Daire Başkanı Mümin Deniz, çalışmaları yerinde inceleyerek, ekiplere kolaylıklar diledi. Deniz'e Büyükşehir Belediyesi Saruhanlı Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Yener Sav ve MASKİ İlçe Şefi Kerim Orhan da eşlik etti.

"Vatandaşlarımıza rahat bir nefes aldırmak istiyoruz"

Çalışmalar hakkında bilgi veren Kanalizasyon Daire Başkanı Mümin Deniz, "Bütün şehrimizi kapsayan bir çalışma yapıyoruz. Saruhanlı ilçemizde de tüm ana kanal hatlarının temizliği devam ediyor. Taşıyıcıları güzel bir şekilde temizleyerek kışın yaşanan sorunların tekrarlanmaması, rögarlardan taşmaların meydana gelmemesi ve vatandaşlarımızın rahat bir nefes alması adına kanal temizlik çalışmalarımız il genelinde yapılıyor. Koordineli bir şekilde diğer birimlerimizden de takviye alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Izgara temizlik çalışmalarımıza da devam edeceğiz. Manisa'mız için hayırlı olsun" dedi.

Kaymakam Yalınalp'ten Büyükşehir ve MASKİ'ye Teşekkür

Kanalizasyon Daire Başkanı Mümin Deniz, ilçedeki çalışmaları incelemesinin ardından Saruhanlı İlçe Kaymakamı Necmettin Yalınalp'e bir ziyaret gerçekleştirdi. Kaymakam Yalınalp, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğüne ilçeye yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Kanalizasyon Daire Başkanı Mümin Deniz de ilçede çalışmaları sürdürülen hizmetler hakkında bilgi verdi.