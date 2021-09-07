Saruhanlı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı kutlandı - Son Dakika

Saruhanlı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü İlçedeki 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi meydanında düzenlenen törenle kutlandı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde düşman işgalinden kurtuluşun 99. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı. Tören, Mülki İdare Amirliği, Belediye Başkanlığı ve mecliste grubu bulunan siyasi partiler ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin anıta çelenk sunması ile başladı. Daha sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Aziz Şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşunda bulunuldu ve istiklal marşı okundu.

Belediye Başkanı Zeki Bilgin, günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, bu topraklar üzerinde 99 yıldır, huzur ve güven içinde yaşadığımızı, bunu da atalarımıza borçlu olduğumuzu ifade etti.

Yedi Eylül tarihinin Saruhanlı için sıradan bir gün olmadığını belirten Bilgin, Yedi Eylül'ün Saruhanlı'nın özgürlüğüne kavuştuğu tarihi bir gün olduğunu dile getirerek "Bugün 7 Eylül, bu topraklar üzerinde kirli hesaplar yapan, emperyalist güçlere unutamayacakları bir dersi verdiğimiz gündür. Bugün Saruhanlımızın gurur günüdür. Bugün Saruhanlımızın Bayramıdır. Bayramımız kutlu olsun. Mensubu olmaktan gurur duyduğumuz milletimizin destanlarla dolu bir tarihi vardır. Kurtuluş günlerimiz işte böyle bir tarihin ürünüdür. Bizler bugün burada sıradan bir kutlama yapmak için değil, 99 yıl önce bu vatan için nasıl can verildiyse bugün de aynı kararlılık ve inançta olduğumuzu göstermek için toplandık" dedi.

Protokol üyeleri, buradaki programın ardından Saruhanlı ve Yılmaz mezarlıklarını ziyaret ederek şehit mezarlarına karanfil bırakıp dua etti.

Programa CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, İlçe Kaymakamı Necmettin Yalınalp, Belediye Başkanı Zeki Bilgin, protokol üyeleri ve diğer davetliler katıldı. - MANİSA