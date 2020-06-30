Saruhanlı'nın en gözde meydanı yenilendi - Son Dakika

Saruhanlı'nın en gözde meydanı yenilendi

Saruhanlı Belediyesi, ilçedeki resmi törenlerin ve bir çok etkinliğin düzenlendiği 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Meydanını yeniledi.

Saruhanlı Belediyesi, ilçedeki resmi törenlerin ve bir çok etkinliğin düzenlendiği 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Meydanını yeniledi. Yenilenen meydan önümüzdeki günlerde düzenlenecek törenle hizmete açılacak.

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Belediye Başkanı Zeki Bilgin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Saruhanlı'nın çehresini değiştirecek projeleri birer birer hayata geçirdiklerini ifade etti. Bu kapsamda ilçenin en gözde meydanını günümüz şartlarına uygun olarak yenileyip daha modern ve kullanışlı bir hale getirdiklerini ifade eden Bilgin, "Saruhanlımızın adeta kalbi olarak bilinen meydanımızı yeniledik. Bu alan yıllar önce inşa edildi. Ancak yenilenmesi ve daha modern bir görünümüme kavuşması gerekiyordu. Bizlerde bu doğrultuda kollarımızı sıvayıp çalışmalara başladık. Alandaki çalışmalarda sona gelindi. Yakında halkımızın hizmetine sunacağız" dedi.


Alanda yapılan değişiklikler hakkında da bilgiler veren Bilgin, "Meydanda bay, bayan ve engellilerin de faydalanabileceği yeraltı tuvaleti inşa edildi. Atatürk heykelini daha uygun bir bölgeye taşıdık. 100 metrekare çocuk oyun alanı mevcut. 20 metrekare büfe ve kuru havuz sistemi kuruldu. Zemin kapmaları yenilendi. Peyzaj ve çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor. Saruhanlımıza ve halkımıza hayırlı olsun" diye konuştu. - MANİSA

Saruhanlı Belediyesi, Zeki Bilgin, Saruhanlı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 12:09 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Saruhanlı'nın en gözde meydanı yenilendi - Son Dakika

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