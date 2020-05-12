Saruhanlı'nın sağlık neferlerinden klipli mesaj - Son Dakika

Saruhanlı'nın sağlık neferlerinden klipli mesaj

MANİSA - Özellikle salgın sürecinde kendi canlarını hiçe sayıp, hastalara şifa dağıtmak için mücadele eden Manisa'daki sağlık neferleri, 5 Mayıs Ebeler Günü ve 12 Mayıs Hemşireler Günü dolayısıyla anlamlı bir video klip hazırladı. Klipte sağlık çalışanları bir yandan mesleklerini tanıtırken, diğer yandan vatandaşlara bilgilendirici mesajlar verdi.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesindeki devlet hastanesinde görevli ebe ve hemşireler, 5 Mayıs Ebeler Günü ve 12 Mayıs Hemşireler Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Korona virüs (Covid-19) salgınının yaşandığı bugünlerde pandemiye karşı gösterdikleri mücadele ile kahramanlaşan ebe ve hemşireler, kendi çektikleri videolarla mesleklerini tanıttılar. Hastanedeki görevlerini uygulamalı olarak anlatan sağlık çalışanları, vatandaşlara da bilgilendirici mesajlar verdi. Klibin sonunda sağlık çalışanları, ellerindeki dövizlerle vatandaşlara 'Evde kal' çağrısında bulundu.

Saruhanlı Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor M. Salim Babuş, "Salgın hastalık ya da afet fark etmeksizin aynı şefkat ve dikkatle sağlık hizmetini vermeye devam eden tüm hemşire ve ebe arkadaşlarımızın gününü kutluyorum" diye konuştu.