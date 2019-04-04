Son Dakika Haberleri: Saruhanlı'nın Yeni Başkanı Zeki Bilgin Mazbatasını Aldı

Saruhanlı'nın Yeni Başkanı Zeki Bilgin Mazbatasını Aldı

1 saat önce

Manisa'da Saruhanlı Belediye Başkanlığını kazanan Millet İttifakının CHP'li adayı Zeki Bilgin Saruhanlı İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını aldı.

Saruhanlı'nın Yeni Başkanı Zeki Bilgin Mazbatasını Aldı, System.String[]
Manisa'da Saruhanlı Belediye Başkanlığını kazanan Millet İttifakının CHP'li adayı Zeki Bilgin Saruhanlı İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını aldı.

Mahalli İdareler Seçiminde Millet İttifakının CHP'den Saruhanlı Belediye Başkan adayı olan Zeki Bilgin 20 bin 659 oy alarak belediye başkanlığını kazandı. Mevcut Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı'nın 3. dönem kuralına takılmasının ardından Cumhur İttifakı adayı olarak seçime giren AK Parti'li Burhan Tezcan ise 15 bin 637 oy alabildi.

Mazbatasını aldıktan sonra açıklamada bulunan Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, "31 Mart yerel seçimlerinde Saruhanlı seçmeni bize teveccüh gösterdi. Partimin geçmiş dönemde aldığı oyun 9 bin üstünde oy aldım. Tabi ki burada tüm ülkücüler, MHP'liler, HDP'liler, İyi Partililer, AK Partililer, kendi partililerim, gönüldaşlarım destek verdi. Üzerimdeki misyon çok ağır. Çünkü her kesimden her siyasi parti oluşumun içindekiler Zeki Bilgin'e ve ekibine destek verdi. Saruhanlımıza daha iyi hizmet edeceğimizi bildikleri için destek verdi. Bu anlamda sorumluluk yüksek ama benim ekibim ile birlikte bu görevlerin üstesinden geleceğimizi Saruhanlı'ya layık olacağımızı kimseyi ayrıştırmadan, kutuplaştırmadan tüm kesimlere tüm mahallelere hizmet etmek için yola çıktık. Rabbim bize nasip etti. Herkese tüm hemşehrilerime oy veren vermeyen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun diyorum. Saruhanlı'ya çağ atlatacağımıza inansınlar. Bize inansınlar güvenmeye devam etsinler, hepsine sonsuz teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:46 Kaynak: İHA

Manisa, Cumhuriyet Halk Partisi, Zeki Bilgin, Saruhanlı, Politika
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