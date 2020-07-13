Saruhanlı ve Gölmarmara'daki mezarlıklara inceleme - Son Dakika

Saruhanlı ve Gölmarmara'daki mezarlıklara inceleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Melek Demirbaş, şube müdürleri ile birlikte Saruhanlı ve Gölmarmara ilçelerini ziyaret etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Melek Demirbaş, şube müdürleri ile birlikte Saruhanlı ve Gölmarmara ilçelerini ziyaret etti. Mezarlıkların genel durumu hakkında incelemelerde bulunan heyet, muhtar ve vatandaşlardan gelen talepleri de dinleyerek değerlendirmeye aldı.


Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ebediyete intikal eden yakınlarını daha temiz ve düzenli ortamlarda ziyaret etmeleri için, mezarlıklarda genel bakım onarım ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Mezarlıklar Dairesi Başkanı Melek Demirbaş da, şube müdürleri ile birlikte bu kapsamda Saruhanlı ve Gölmarmara ilçesindeki mezarlıkların genel durumlarını incelemek üzere ziyaretler gerçekleştirdi. İncelemeler sırasında mahalle muhtarları ve vatandaşlarla da görüşen heyet, gelen talepleri de dinleyerek değerlendirmeye aldı. Ziyaretler hakkında bilgi veren Mezarlıklar Dairesi Başkanı Melek Demirbaş, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla il genelindeki mezarlıkların temizlik, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyoruz. Bunun yanı sıra biz de ekip olarak mevcut durumu yerinde görmek için ziyaret gerçekleştiriyoruz. Saruhanlı ve Gölmarmara ilçelerinde incelemelerde bulunduk. Vatandaşlarımızın, mezarlıkları ziyarete geldiklerinde düzenli ortam bulmaları bizler için çok önemli. Bunun için çalışıyoruz" diye konuştu. - MANİSA

Gölmarmara, Saruhanlı, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 12:20 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Saruhanlı ve Gölmarmara'daki mezarlıklara inceleme - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

12:23 Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a çok sert tepki: Aklını başına alsın, Azerbaycan'ın yanındayız 12:18 Trendyol'dan fahiş fiyatlara satılan çocuk kıyafetleriyle ilgili açıklama geldi 12:16 Sağlık Bakanlığı bez maske kullanmaması gereken 4 grubu uyardı 11:59 Çocuk ticareti yaptığı iddia edilen Wayfair'in yasaklanan reklamı ortaya çıktı 11:17 Son dakika: İstanbul Esenyurt'ta işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı 11:07 Erman Toroğlu'ndan dikkat çeken Fatih Terim sözleri: Seneye de böyle olacaksa bıraksın 10:49 Son dakika: TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 87,9 milyar lirayla Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu 10:47 Tottenham forması giyen Aurier'nin kardeşi Christopher Aurier, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti 10:39 Bu kıyafetlere biçilen değer kafaları karıştırdı: Wayfair'in Türkiye ayağı mı var? 10:28 Genç adamı ayaklarından tavana asıp saatlerce işkence ettiler 10:22 Arda Turan Galatasaray'la 1+1 yıllığına anlaştı! Maç başına 25 bin euro kazanacak 10:13 Son dakika: Rusya'dan Ayasofya yorumu: Türkiye'nin iç meselesidir 09:55 450 bin liralık borç kağıdını yutmaya çalışıp kadın polisin parmağını ısırdı 09:55 John Travolta'nın eşi kanser mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti 09:35 Serdar Ortaç ve Duygu Özaslan'ın birbirine benzetilen fotoğrafları sosyal medyada alay konusu oldu
Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a çok sert tepki: Aklını başına alsın, Azerbaycan'ın yanındayız
12:23
Trendyol'dan fahiş fiyatlara satılan çocuk kıyafetleriyle ilgili açıklama geldi
12:18
Sağlık Bakanlığı bez maske kullanmaması gereken 4 grubu uyardı
12:16
Çocuk ticareti yaptığı iddia edilen Wayfair'in yasaklanan reklamı ortaya çıktı
11:59
Son dakika: İstanbul Esenyurt'ta işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı
11:17
Erman Toroğlu'ndan dikkat çeken Fatih Terim sözleri: Seneye de böyle olacaksa bıraksın
11:07
Son dakika: TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 87,9 milyar lirayla Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu
10:49
Tottenham forması giyen Aurier'nin kardeşi Christopher Aurier, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
10:47
Bu kıyafetlere biçilen değer kafaları karıştırdı: Wayfair'in Türkiye ayağı mı var?
10:39
Genç adamı ayaklarından tavana asıp saatlerce işkence ettiler
10:28
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2020 12:40:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Saruhanlı ve Gölmarmara'daki mezarlıklara inceleme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]