Saruhanlılı muhtarlar asfalt çalışmalarından memnun - Son Dakika

Saruhanlılı muhtarlar asfalt çalışmalarından memnun

Manisa'nın her noktasında özveriyle yol yapım çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Saruhanlı'da da Paşaköy çevre yolu, Paşaköy ile Sarıçam mahalleleri arası yolda sathi kaplama uygulaması gerçekleştirildi.

Saruhanlılı muhtarlar asfalt çalışmalarından memnun, System.String[]

Manisa'nın her noktasında özveriyle yol yapım çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Saruhanlı'da da Paşaköy çevre yolu, Paşaköy ile Sarıçam mahalleleri arası yolda sathi kaplama uygulaması gerçekleştirildi. Bahadır Mahallesi'nde ise asfalt çalışmalarına başlandı. Çalışmalardan duydukları memnuniyeti ifade eden mahalle muhtarları Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini iletti.

İl genelinde asfalt çalışmalarına ara vermeden devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi 50 gün gibi kısa bir süre içerisinde 500 kilometrenin üzerinde asfalt çalışması gerçekleştirdi. Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığı ekiplerince Saruhanlı'da da yürütülen çalışmalar kapsamında Paşaköy Mahallesi çevre yolu, Paşaköy ile Sarıçam mahalleleri arası yolda sathi kaplama uygulaması yapıldı. Bahadır mahallesi yolunda ise sathi kaplama çalışmalarına start verildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Daire Başkanı Ergün Aksoy da, asfalt çalışmalarının gerçekleştirildiği mahalleleri ziyaret ederek mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Asfalt çalışmalarını da yerinde inceleyen Daire Başkanı Aksoy'a MHP İlçe Başkanı Baki Ulu, AK Parti İlçe Başkanı Bayram Atilla Haspehlivanlar, Saruhanlı Muhtarlık İşleri Sorumlusu Göksel Topçu, Paşaköy Muhtarı Recai Tekel, Şatırlar Muhtarı Gürcan Eroğlu, Aydınlar Muhtarı Ömer İkizce, Hatıplar Muhtarı Ahmet Şahin, Sarısığırlı Muhtarı Kazım Özkan, Çaltepe Muhtarı Süleyman Çoban, Bahadır Muhtarı Cengiz Mersin ve Sarıçam Muhtarı Saim Yıldız eşlik etti. Mahalle Muhtarlarına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını da ileten Daire Başkanı Ergün Aksoy, Başkan Cengiz Ergün tarafından muhtarlara gönderilen duvar saatlerini de muhtarlara teslim etti.

Başkan Ergün'e teşekkür ettiler

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği asfalt çalışmaları mahalle muhtarlarını oldukça memnun etti. Çevre yolunun mahalleleri için büyük önem teşkil ettiğini söyleyen Paşaköy Mahalle Muhtarı Recai Tekel, "Paşaköy mahallemizin çevre yolu bitirilmiş durumda. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ve tüm ekip arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Bu çevre yolu bizim çok büyük sorunumuzdu. Bu sorunumuzu da Cengiz Başkanımıza ilettik. Kısa süre içerisinde çevre yolumuz bitti. Tekrardan emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. Yol çalışması için daha önce dilekçe verdiklerini dile getiren Sarıçam Mahalle Muhtarı Saim Yıldız ise, "Başta Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve tüm emeği geçenlerden Allah razı olsun. Paşaköy Sarıçam arası yolumuz asfaltlandı. Ayrıca Kalemli ile Sarıçam arası da karayoldu. O da asfaltlandı" diye konuştu. Mahallesinde yol çalışmalarına başlanıldığını belirten Bahadır Mahalle Muhtarı Cengiz Mersin de, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Yolumuz tırlar geçtiğinden dolayı çok bozuktu. Yol çalışmalarımız başladı. Bir bölümü bitti, bir bölümü devam ediyor. Yolumuz önceden çok bozuktu, ama şu anda genişledi ve çok güzel oldu. Kendisine çok teşekkür ediyorum, mahallem ve şahsım adına" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Sarıçam, Paşaköy, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 09:43 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Saruhanlılı muhtarlar asfalt çalışmalarından memnun - Son Dakika

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