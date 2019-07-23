Son Dakika Haberleri: Saruhanlılı Muhtarlar bilgilendirildi
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Saruhanlılı Muhtarlar bilgilendirildi

1 saat önce

MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı Kaymakamlığınca düzenlenen Muhtarlar Toplantısı'na katılarak, mahallelerden gelen altyapıya ilişkin soruları yanıtladı.

Saruhanlılı Muhtarlar bilgilendirildi, System.String[]

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 17 ilçe genelinde yürütülen hizmetlerde koordinasyonu sağlamak ve talepleri yerinde dinlemek amacıyla toplantılarını sürdürüyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ, Saruhanlı Kaymakamlığı tarafından ilçede düzenlenen Muhtarlar Toplantısı'na katıldı.

Saruhanlı Kaymakamı Necmettin Yalınalp'in başkanlık ettiği toplantıda, Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, ilçe müdürleri, MASKİ Genel Müdürlüğü Basın Danışmanı Göksel Topçu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık Hizmetleri Şube Müdür Vekili Yener Sav ve ilçede görev yapan mahalle muhtarları yer aldı. Kaymakam Yalınalp tarafından gerçekleştirilen açılış konuşmasının ardından, muhtarlara söz verilerek soru-cevap kısmına geçildi. Gündeme alınan konularla ilgili ilçe müdürlükleri ve kurum temsilcileri bilgilendirmelerini yaparak, istek ve talepler hakkında notlar aldılar.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Saruhanlı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 04:05 Kaynak: Bültenler
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