Sarunas Jasikevicius ve Zalgiris Kaunas oyuncuları ile Kaunas, Euroleague ve basketbol üzerine

Anadolu Efes’le oynayacakları maç için İstanbul’a gelen Zalgiris Kaunas, antrenmanını Anadolu Efes’in Merter’deki sahasında yapmak için otele geldikten bir saat sonra ayrılmaya hazırlanıyor. Zira ligde çift maç haftasında, salı günü oynadıkları maçın ardından perşembe günü oynayacakları Efes maçına hazırlanmaları için zamanları kısıtlı.



Takım yemeğinden önce ilk olarak Jock Landale’le konuşma fırsatım oldu. Landale, fikstür hakkındaki düşüncelerini, “Bence bir sorun yok. Tabii ki yoruluyoruz ve yoğun bir tempo içerisindeyiz fakat para kazandığımız ve ünlü olduğumuz mesleğin şartları bu. İşimizi yapıp elimizden gelen en iyi performansı göstermeliyiz.” ifadeleriyle paylaştı.



24 yaşındaki Avustralyalı oyuncunun grip olduğu her hâlinden anlaşılıyordu. O yüzden lafı fazla uzatmayıp son olarak durumunu sordum. “Yarın Efes karşısında oynamak istiyorum. Bu duruma antrenmandan sonra karar verilecek. Orada göstereceğim performans ve yarın maç öncesi durumuma bağlı olarak oynayabilirim. Şu an tek isteğim bu.”



Landale’in ardından uzun bir süre lobiye kimse gelmezken yemekten ayrılan Edgaras Ulanovas, antrenman için üzerini değiştirmeden önce menajeriyle birlikte yanıma gelip sorularımı yanıtlıyor. Kaunas’ta doğan ve basketbol hayatını orada sürdüren guard, “Basketbol oyuncusu olmaya karar verdiğim zaman en büyük hayalim yeşil formayı giyip bu takıma önderlik etmekti. Final Four’a kaldığımız zaman bu hayalimin bile ötesine geçmiştim. Çünkü o sezon hiç kimse bizden bu başarıyı yakalamamızı beklemiyordu ama takımdaki herkes elinden gelenin en iyisini yaptı ve Final Four’a kaldık.” diyerek eski günleri yâd etti ve ekledi: “Bu sezon ise istediğimiz gibi başlayamadık ancak form grafiğimiz düzeliyor. Play-off’a kalmak istiyoruz.”



1,99 santimetrelik boyunu harika bir dikey sıçramayla birleştirip etkileyici smaçlara imza atan Ulanovas’a bu konu hakkındaki çalışmalarını sorduğumda ise yanıtı, “Takım antrenmanlarımızda hücum ve savunma setlerini ezberlemek, onları en iyi şekilde uygulamak için çalışıyorum. Bireysel antrenmanlarımda ise ilk olarak üç sayılık şutlara çalışıyorum. Ardından özel antrenörlerle birlikte fiziksel olarak birkaç kademe daha atlamak için 30 dakikalık antrenmanlarım oluyor. Avrupa basketbolu değişecek ve bu değişimde bir fark yaratmak için hem içeriden hem de dışarıdan iyi oynamam gerekiyor.” oluyor.



Litvanyalı oyuncuyla son olarak Avrupa basketbolunun geleceği hakkında konuşuyoruz. Zira menajerinin uyarısı üzerine kalkmaya hazırlanıyor. “Teknik olarak birkaç yıl sonra NBA’deki pace&space anlayışının burada da yayılacağını düşünüyorum. Bence uzun oyuncuların şut atabilme özelliği önem kazanacak, alan savunması fazla kullanılmayacak, guard’ların saha görüşleri ve ön sahada baskı yapma gibi teknik detaylar da önem kazanacak. Saha dışında ise çözülmesi gereken birçok sorun var. Öncelikle milli takımlar ile kulüplerin maç takvimleri düzenlenmeli.”



Ulanovas yanımdan ayrıldıktan sonra antrenman takımları ve kulaklıklarıyla Zach LeDay lobide görünüyor. Birleşik Devletler’de kolej liginde oynayan ve 2017 Draftı’na katılan LeDay’e ilk olarak Kaunas’taki yaşamını soruyorum. “Avrupa’ya ilk geldiğim zaman başta zorluk yaşamıştım. Ancak bu yaz arasında Zalgiris’le anlaşıp Kaunas’a geldiğim zaman bu zorluğu yaşadığım söylenemez. Çünkü Kaunas’taki basketbol kültürü ve şehrin geleneksel yapısı, bizim gibi sürekli olarak tempo içinde olan insanlara rahatlık veriyor.”



Draft gecesi seçilmediği için hayal kırıklığına uğradığını belirten LeDay’le son olarak modern basketboldan konuşuyoruz. Diğer oyuncu ve antrenörler gibi pace&space vurgusu yapmasına karşın cevabının son satırları konuya bambaşka bir perspektiften bakmamızı sağlıyor. “Çok pozisyonlu oyuncular aranıyor. Yani hem guard hem de forvet olarak oynayabilen oyuncular değer kazandı. Ayrıca adam değişim savunması, pace&space, pick&pop gibi her zaman olan ama pek konuşulmayan teknik sistemler de yaygınlaştı. Modern basketbolun son beş yıldaki gelişimi bence mutluluk verici. Çünkü insanlar farklı şeyler görmek istiyorlar. Hızlı ve heyecanlı setler izlemek istiyorlar. Şu an oynanan oyunda bunu görebiliyoruz. Bu onlar için mutluluk verici. Bizim için ise her zaman bir değişim gerekiyor. Buna ayak uydurmamız lazım.”



LeDay otobüse hareketlendikten sonra diğer oyuncular birer birer lobiye gelip otobüse doğru hareketleniyorlar. Konuşmak için pek istekli oldukları söylenemez. Otobüse doğru giden son isim olan takımın medya menajeri Almantas Kiveris’e yarın maçtan önce yalnızca yedi dakika da olsa Koç Sarunas Jasikevicius’la röportaj yapmak istediğimi söylememin ardından, akşam bunu onaylayan bir mail gönderiyor.





Litvanya ekibini taşıyan otobüs Sinan Erdem’e geldikten sonra Zalgiris’in soyunma odasına doğru hareketlenirken Koç Jasikevicius ve takımın menajeriyle karşılaşıp sohbete başlıyorum. Koç Saras’a ilk olarak Türkiye’ye dair görüşlerini sorduğumda, “Burada olmak keyif verici. Fenerbahçe’deyken diğer şehirleri gezmeyi seviyordum. Başka kültürler, yemek anlayışları gibi şeyleri keşfetmeyi seviyorum. Tabii antenör olarak burada olmak daha farklı. Çünkü bu sefer bütün yük sizin üzerinizde ve şehri gezip dinlenme rahatlığını maç stresinden dolayı yasayamıyorsunuz. Ama günün sonunda burada olmaktan daima keyif aldığımı söyleyebilirim.” yanıtını veriyor.



Kaunas’ta düzenlenen gençler turnuvasından yola çıkarak Litvanya’nın gençlere verdiği öneme dair ise şunları söylüyor başarılı koç: “Bence bu konuda Avrupa’nın en iyi sistemlerinden birisi uygulanıyor. Yani buna sistem demek doğru olmayabilir çünkü herhangi bir teknolojik gelişmeden bahsetmiyorum. Demek istediğim orada yapılması gereken şeyler yapılıyor. Küçük yaş gruplarından itibaren basketbola ilgi duyan isimler bölge bölge gruplarda toplanıp yetenekleri ölçülüyor. Ardından birkaç kritere daha bakılıp oyun tarzlarının gelişmesi için çalışmalara başlanıyor. Tabii para açısından bakacak olursak yatırımın doğru yapıldığını söyleyebilirim. Ayrıca aileler de çocuklarını basketbola yönlendirmek istiyorlar. Basketbolu bütün ülke seviyor ve bence kültür oluşturmak için en çok ihtiyaç duyulan şey bu.”



NBA’de çalışmanın iyi olacağını ancak şu an o konuyu düşünmediğini söyleyen Koç Jasikevicius, NBA’deki atmosfere dair, “Orada çok uzun bir süre geçirmediğim için bu konuya dair kesin bir yorum yapamam. Ama çoğu kişinin aksine NBA’in sadece bir şov organizasyonu olduğunu düşünmüyorum. Bence hem takımların her sezonki bireysel ve toplu gelişimi hem de organizasyon yönetimi açısından örnek alınmalılar.” yorumunu yapıyor.



Birkaç saat sonra oynayacakları Anadolu Efes maçı takım için sezonun en önemli mücadelelerinden biri olacak. Zira Litvanya ekibi play-off iddiasını sürdürmek için son bir aydaki yükselişini skor tabelasına da yansıtmak zorunda. Litvanyalı koç sezon geneline bakış attığında ise, “Son bir ayda sergilediğimiz performansı bütün sezon boyunca göstermemiz lazım. Sezon başında hem sakatlıklardan hem de form durumlarından kaynaklanan birkaç sorun yaşadık. Ama son bir ayda play-off’u gerçekten de hak eden bir takım gibi oynuyoruz. Oyuncularımla gurur duyuyorum çünkü hepsi bireysel olarak gelişmeye istekliler.” diyor.



Maalesef kısa süren röportajın son dakikalarına geldiğimizde bu sefer teknik bir yaklaşımdan bahsediyoruz. “51 Runner” setini fazlasıyla kullandıklarını söyleyip buna benzer yaratıcı hücum setlerindeki kritik noktayı sorduğumda, “Evet, Runner’ın farklı varyasyonlarını kullanmayı seviyorum. Özellikle de 51’i. Her gün ekibimle birlikte birçok hücum ve savunma setlerimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Maç kasetlerimizi izleyip doğru ve yanlışlarımızı bulup bir dahaki maçta onları yapmamaya çalışıyoruz. Bence en basit bir perde setinde bile en önemli olan nokta disiplini ve inancı kaybetmemek. O seti mükemmel hâle getirmek için inanmalı ve sıkı bir şekilde çalışmalısınız. Tabii bunu maç sırasında birkaç küçük hamleyle daha iyi hâle getirmeniz de önemli.” ifadelerini kullanıyor.



Zalgiris Kaunas, Anadolu Efes’e karşı iyi bir oyun ortaya koysa da, ligin en formda ekibine mağlup olmaktan kurtulamadı. Ancak mütevazı kadrolarıyla play-off yarışında kalmayı sürdürerek ne denli yüksek seviyede bir basketbol kültürüne sahip olduklarını her geçen gün bir kez daha kanıtlıyorlar