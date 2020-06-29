Sarunas Vasiliauskas ile Gaziantep Basketbol'un yolları ayrıldı!
Kulüpten yapılan açıklamada, Vasiliauskas'ın 2 sezondur kulüp forması giydiği hatırlatıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Vasiliauskas'ın 2 sezondur kulüp forması giydiği hatırlatıldı.
Açıklamada, "Ailemizin parçası olan ve takımımız formasını başarıyla terleten Sarunas Vasiliauskas'a bugüne kadarki emeklerinden dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 16:35
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