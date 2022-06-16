SAS Holding mağdurları adliye önünde 'soruşturma tamamlansın' çağrısı  yaptı

ATAŞEHİR'de geçtiğimiz yıl şirket yöneticilerinden Sibel Koçan'ın başından vurularak öldürülmesi ve eski eşi Süleyman Aydın'ın da intihar etmesinin ardından, çok sayıda SAS Holding mağduru adliye önünde toplanarak, soruşturmanın bir an önce sonuçlandırılmasını istedi.

Mağdurlardan Katibe Gümüş, umreye gidebilmek için biriktirdiği parayı, SAS Holdinge yatırdığını ve mağdur olduğunu söyledi.

Yaklaşık 100 kadar SAS Holding mağduru, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı önünde bir araya geldi. Üzerlerine 'Adalet istiyoruz' yazılı siyah tişört giyen mağdurlar basın açıklaması yaptı.Mağdur Aydın Mert, "Sayın Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu konuda itinayla çalıştığını bilmemize rağmen, bugüne kadar somut, elle tutulur, haklarımızın teslimini sağlayacak bir harekette bulunulmamıştır. Bu durum şüphelilerin bizden alınan paraları rahatça harcamasına neden oluyor. Bugüne kadar tek bir kişinin bile ifadesinin alınmamış olması, suçluların adeta ödüllendirilmesi anlamına geliyor" dedi.

HENÜZ İDDİANAME YAZILMADIAdaletin gecikmesi nedeniyle haklarını koruyamayacaklarını düşündüklerini söyleyen Mert, "SAS Holding'e yatırdığımız paraları harcayan şüpheliler, halen elini kolunu sallayarak geziyor. Lüks hayat süren bu kişilerin isimleri ve eylemlerini yaklaşık bir yıl önce suç duyurumuzda belirtmemize rağmen, paralarımızın harcanmasına engel olunacak bir adım atılmadı. Suçlular hak ettiği cezayı almadı. Mağdurlar olarak, bu konuda savcılık makamına güvenimizi halen canlı tutmakla birlikte, daha fazla gecikmeksizin gereğinin yapılmasını bekliyoruz" diye konuştu.

UMREYE GİTMEK İÇİN BİRİKTİRDİĞİ PARAYI SİSTEME YATIRMIŞ

Mağdurlardan Katibe Gümüş ise "Bu duruma geleceğimi hiç bilmiyordum. Bizi bu işe soktular, para yatırın kazanırsınız, dediler ama mahvolduk. Ben kiraya çıktım oğlumla ve hiçbir geleceğim yok. Dizlerimden ameliyat olacağım olamıyorum. Ben umreye gidebilmek için para topluyordum, tek hayalim buydu. Parayı yatır daha çok kazanırsın dediler. Ben bilmediğim işe girmek istemedim, bana yıllardır para kazandıklarını söylediler. Param da gitti, psikolojim de bozuldu, hiçbir şeyim kalmadı" şeklinde konuştu.