Üye Girişi
13 bin mağdur var! Holding önünde toplanan vatandaşlar yetkililere böyle seslendi: Tosuncuk gibi kaçmadan yakalayın - Son Dakika

13 bin mağdur var! Holding önünde toplanan vatandaşlar yetkililere böyle seslendi: Tosuncuk gibi kaçmadan yakalayın

18.07.2021 13:45

Ataşehir'de bulunan SAS Holding'in önünde toplanan yaklaşık 100 kişi mağdur olduklarını dile getirerek şirket yöneticilerinin yurt dışına çıkmadan yakalanmasını ve paralarını geri ödemelerini talep etti.

SAS Holding önünde 15 Haziran günü şirket yöneticisi Sibel Koçan başından vurulup öldürülerek, içinde 3 milyon 300 bin lira bulunan çantanın gasp edilmesinin ardından yine şirket yöneticisi olan eski eşi Süleyman Aydın da Ataşehir'deki bir rezidansın 32'nci katındaki dairesinden atlayarak aynı gün yaşamına son verdi.

Olayın ardından holding ile ilgili saadet zinciri iddialarında bulunulurken şirkete yatırım yaptığını iddia eden kişiler yatırdıkları paraları geri alamadıklarını belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yaklaşık 100 kişi geçtiğimiz haftanın ardından bugün yine SAS Holding bir araya gelerek ikinci kez eylem yaptı.

HEPİMİZİ BU BATAKLIĞA SÜRÜKLEDİLER

Grup adına konuşan Hazar Doğulu, 'Bizi güzel teşviklerle şöyle kazanıyoruz, yüzde 10 komisyon veriyoruz diye kandırıp tamamen hepsi akraba bağına bağlı olarak hepimizi buraya davet ettiler. Bizi kandırdılar. Hepimizi bu bataklığa sürüklediler. Bugün ortalıkta hiç kimse yok" dedi.

"DEVLETİMİZ MÜSAADE ETMESİN"

Ülkedeki tüm başsavcılıklara seslendiğini belirten Doğulu, suç duyurularının kabul edilmesini talep etti. Doğulu şöyle devam etti: '13 bin 105 mağdur var. Ben burada sadece 13 bin 105 kişinin sesi değilim. Bugün 84 milyon vatandaşımızın bir daha böyle bataklıklara sürüklenmesine Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz müsaade etmesin lütfen. Sayın SAS Holding varisleri, avukatları neden 45 gündür 13 bin 105 kişinin karşısına geçip herhangi bir açıklama yapmıyorsunuz' Burada mağdur olan vatandaşların neden mağduriyetini gidermiyorsunuz."

"ÇOCUKLARIMIN AİLEMİN UMUDUNU ÇALDINIZ"

7 şirket yöneticisine soru soran Doğulu, 'Siz bugün neden biz de sizin gibiyiz gibi saçma sapan kurguların arkasına saklanıyorsunuz' Madem siz zamanında söz sahibiydiniz, lüks araçlarla 5 milyonluk, 10 milyonluk araçları buraya teşvik etmeye çalışıyordunuz sizler. Çocuklarımın umudunu, ailemin umudunu çaldınız. Buraya gelen gelemeyen herkesin umudunu çaldınız" ifadelerini kullandı.

Doğulu akrabası Mehmet İldem'in de kendisini dolandırdığını ifade etti. Sibel Koçan'ın cenazesinde şirket yöneticilerinin kendilerine 'İstanbul'a gidin şirket devam edecek. Biz devam edeceğiz' dediklerini öne süren Doğulu, İstanbul'a geldikten sonra şirket yöneticilerinin kendileriyle görüşmediğini belirtti.

"TOSUNCUK GİBİ GİTMEDEN YAKALAYIN"

Devlet büyüklerine seslenen İdris Öztürk de 'Bu adamlar kaçmadan, bu adamlar 'Tosuncuk' gibi gitmeden yakalayacaksınız bugün yakalayın. Yarın öbür gün bu adamlar yurtdışına çıktığı zaman sizin bizim için yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Bu adamlar Türkiye'deyken bu adamları alın. Bizler, ailemin, arkadaşlarımın, memleketten gönderdikleri parayı yatırdık" ifadelerini kullandı.

Holding önünde toplananlar 'Sema Koçan paramızı ver" şeklinde slogan atarak alkış tuttu.

13 bin mağdur var! Holding önünde toplanan vatandaşlar yetkililere böyle seslendi: Tosuncuk gibi kaçmadan yakalayın
13 bin mağdur var! Holding önünde toplanan vatandaşlar yetkililere böyle seslendi: Tosuncuk gibi kaçmadan yakalayın
13 bin mağdur var! Holding önünde toplanan vatandaşlar yetkililere böyle seslendi: Tosuncuk gibi kaçmadan yakalayın
13 bin mağdur var! Holding önünde toplanan vatandaşlar yetkililere böyle seslendi: Tosuncuk gibi kaçmadan yakalayın
13 bin mağdur var! Holding önünde toplanan vatandaşlar yetkililere böyle seslendi: Tosuncuk gibi kaçmadan yakalayın
13 bin mağdur var! Holding önünde toplanan vatandaşlar yetkililere böyle seslendi: Tosuncuk gibi kaçmadan yakalayın
13 bin mağdur var! Holding önünde toplanan vatandaşlar yetkililere böyle seslendi: Tosuncuk gibi kaçmadan yakalayın
13 bin mağdur var! Holding önünde toplanan vatandaşlar yetkililere böyle seslendi: Tosuncuk gibi kaçmadan yakalayın
13 bin mağdur var! Holding önünde toplanan vatandaşlar yetkililere böyle seslendi: Tosuncuk gibi kaçmadan yakalayın
13 bin mağdur var! Holding önünde toplanan vatandaşlar yetkililere böyle seslendi: Tosuncuk gibi kaçmadan yakalayın
13 bin mağdur var! Holding önünde toplanan vatandaşlar yetkililere böyle seslendi: Tosuncuk gibi kaçmadan yakalayın
13 bin mağdur var! Holding önünde toplanan vatandaşlar yetkililere böyle seslendi: Tosuncuk gibi kaçmadan yakalayın

Süleyman Aydın, İstanbul, Ataşehir, Haziran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 13 bin mağdur var! Holding önünde toplanan vatandaşlar yetkililere böyle seslendi: Tosuncuk gibi kaçmadan yakalayın - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Meedo'dan umduğunu bulamayan Şeyma, Acun Ilıcalı'ya sardı! Takipçileri yorum yağmuruna tuttu 14:32 Meedo'dan umduğunu bulamayan Şeyma, Acun Ilıcalı'ya sardı! Takipçileri yorum yağmuruna tuttu Kağıthane'de durak krizi! Durak dışında inmek istedi, şoför kabul etmeyince önce kendisi sonra çocukları saldırdı 14:21 Kağıthane'de durak krizi! Durak dışında inmek istedi, şoför kabul etmeyince önce kendisi sonra çocukları saldırdı Boşanma aşamasındaki çiftin yakınları kavgaya tutuştu! Avukat ile kardeş öldürüldü 14:03 Boşanma aşamasındaki çiftin yakınları kavgaya tutuştu! Avukat ile kardeş öldürüldü
Tıraş olmak için gitti, berberi canından etti! 13:50 Tıraş olmak için gitti, berberi canından etti! Ünlü hacker grubu Anonymous'tan Sedat Peker'in o sözlerine yanıt gecikmedi: Yürü git, faşist 12:44 Ünlü hacker grubu Anonymous'tan Sedat Peker'in o sözlerine yanıt gecikmedi: Yürü git, faşist DSÖ'den Türkiye uyarısı geldi! Bayramda bu 3 K'dan uzak durun 12:31 DSÖ'den Türkiye uyarısı geldi! Bayramda bu 3 K'dan uzak durun
Hamam sefasının sonu kanlı bitti! İşletmeci öldü, 10 kişi gözaltında 11:11 Hamam sefasının sonu kanlı bitti! İşletmeci öldü, 10 kişi gözaltında Eşini darp edenleri affetmedi! Öfkeli kadın gence sokak ortasında tekme tokat saldırdı 10:37 Eşini darp edenleri affetmedi! Öfkeli kadın gence sokak ortasında tekme tokat saldırdı

Son Dakika Haberleri
14:31 Meedo'dan umduğunu bulamayan Şeyma, Acun Ilıcalı'ya sardı! Takipçileri yorum yağmuruna tuttu
14:25 Pazuband sahibini hala bulamadı! Vitor Pereira'nın kaptanlık için 6 adayı var
14:21 Kağıthane'de durak krizi! Durak dışında inmek istedi, şoför kabul etmeyince önce kendisi sonra çocukları saldırdı
14:13 Fanatikler Mescid-i Aksa'yı bastı! İsrail güvenlik güçleri saldırıyı izlemekle yetindi
14:07 Serel Yereli'den cesur park pozu! Dakikalar içinde binlerce beğeni yağdı
14:03 Boşanma aşamasındaki çiftin yakınları kavgaya tutuştu! Avukat ile kardeş öldürüldü
13:55 Galatasaray camiasında moraller düştü! Talihsizlik, sarı-kırmızılıların peşini bir türlü bırakmıyor
13:50 Tıraş olmak için gitti, berberi canından etti!
12:43 Ünlü hacker grubu Anonymous'tan Sedat Peker'in o sözlerine yanıt gecikmedi: Yürü git, faşist
12:39 Korktuğu son başına geldi! Genç kadın düğün hazırlığı yaptığı nişanlısı tarafından öldürüldü
Turizm Teşvik Kanunu yasalaştı, TBMM 1 Ekim'e kadar tatile girdi Turizm Teşvik Kanunu yasalaştı, TBMM 1 Ekim'e kadar tatile girdi         
14:34
Pazuband sahibini hala bulamadı! Vitor Pereira'nın kaptanlık için 6 adayı var Pazuband sahibini hala bulamadı! Vitor Pereira'nın kaptanlık için 6 adayı var         
14:26
Serel Yereli'den cesur park pozu! Dakikalar içinde binlerce beğeni yağdı Serel Yereli'den cesur park pozu! Dakikalar içinde binlerce beğeni yağdı         
14:08
Galatasaray camiasında moraller düştü! Talihsizlik, sarı-kırmızılıların peşini bir türlü bırakmıyor Galatasaray camiasında moraller düştü! Talihsizlik, sarı-kırmızılıların peşini bir türlü bırakmıyor         
13:56
İngiltere Sağlık Bakanı korona oldu, temaslı olan Başbakan ve Maliye Bakanı karantinaya alındı İngiltere Sağlık Bakanı korona oldu, temaslı olan Başbakan ve Maliye Bakanı karantinaya alındı         
13:50
Korktuğu son başına geldi! Genç kadın düğün hazırlığı yaptığı nişanlısı tarafından öldürüldü Korktuğu son başına geldi! Genç kadın düğün hazırlığı yaptığı nişanlısı tarafından öldürüldü         
12:40
Ataması yapılan İlçe Sağlık Müdürü'ne gönderilen çelenkte yazanlar şok etti: Çekemeyenler zil taksın Ataması yapılan İlçe Sağlık Müdürü'ne gönderilen çelenkte yazanlar şok etti: Çekemeyenler zil taksın         
11:54
Bayramda çalışanlar dikkat! Yasa kapsamında ödenecek bu ücret herkesi ilgilendiriyor Bayramda çalışanlar dikkat! Yasa kapsamında ödenecek bu ücret herkesi ilgilendiriyor         
11:07
Rölef tekniği ile 1 tonluk boğayı tek başına yere serdi! Uzman isim tekniğin ipuçlarını anlattı Rölef tekniği ile 1 tonluk boğayı tek başına yere serdi! Uzman isim tekniğin ipuçlarını anlattı         
10:23
Anne ve babaları kiralık katil kurbanı olan Büyükşen kardeşler ilk kez konuştu! Anne ve babaları kiralık katil kurbanı olan Büyükşen kardeşler ilk kez konuştu!         
10:12
Yetiştiricisi ile uyuyordu! Kurban pazarının gözdesi Kral, 26 bin 500 liraya satıldı Yetiştiricisi ile uyuyordu! Kurban pazarının gözdesi Kral, 26 bin 500 liraya satıldı         
09:19
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'la ilgili kimsenin bilmediği detay: Son 1 ay boyunca sokakta kalmış Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'la ilgili kimsenin bilmediği detay: Son 1 ay boyunca sokakta kalmış         
23:58
Eş değiştirme sitesine üye olan hakimin, başkasının karısıyla cinsel ilişkiye girmek için ürettiği yöntem mide bulandırdı Eş değiştirme sitesine üye olan hakimin, başkasının karısıyla cinsel ilişkiye girmek için ürettiği yöntem mide bulandırdı         
22:47
Asma kilit fantezisi hastanede bitti! Talihsiz adamın kangren olan cinsel organı kesildi Asma kilit fantezisi hastanede bitti! Talihsiz adamın kangren olan cinsel organı kesildi         
22:01
Adım adım takip edilip cinsel saldırıya uğrayan 17 yaşındaki kızının son durumunu anlatan baba, gözyaşlarına boğuldu Adım adım takip edilip cinsel saldırıya uğrayan 17 yaşındaki kızının son durumunu anlatan baba, gözyaşlarına boğuldu         
18:17
Survivor Sahra'yı görenler tanıyamadı! Estetik operasyonlarla bambaşka bir görünüme kavuştu Survivor Sahra'yı görenler tanıyamadı! Estetik operasyonlarla bambaşka bir görünüme kavuştu         
17:10
Nihal Olçok'un Nihal Olçok'un "Lokasyon at ben gelirim" çağrısına Sedat Peker'den yanıt gecikmedi: Şeref duyarım         
12:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2021 14:40:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 13 bin mağdur var! Holding önünde toplanan vatandaşlar yetkililere böyle seslendi: Tosuncuk gibi kaçmadan yakalayın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement