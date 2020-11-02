Sas, Net Sıfır Karbon Emisyonunu Hedefliyor - Son Dakika

SAS, koronavirüs salgını sırasında sunduğu ücretsiz eğitim seçenekleri ile daha iyi bir gelecek yaratmayı ve İyilik için Veri (Data for Good) projeleri ile çevreyi korumaya yardımcı olmayı amaçlarken aynı zamanda sürdürülebilirliğe ve sosyal inovasyona öncelik vererek 2050 yılında net sıfır karbon emisyonuna ulaşmayı taahhüt ediyor. Analitik lideri, Türkiye'de ise TBV ile yürüttüğü Dijital Teknoloji Geliştiriciler projesiyle genç yetenekleri destekliyor.

Analitik lideri SAS, sürdürülebilir iş yeri uygulamaları ve analitik gücüyle iş odaklı kararları yönlendirmeye yardımcı olarak sosyal inovasyona öncelik veriyor. SAS, sürdürülebilir bir gelişim, inovasyon için 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonuna ulaşmayı taahhüt ederek iklim ve çevre stratejisi çerçevesindeki hedeflerini güncelledi. Böylece SAS, küresel sıcaklık artışını 1,5 santigrat dereceyle sınırlandırarak iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerinden korunmayı hedefleyen ve iş planlarını bu hedefle uyumlu hale getiren dünyanın önde gelen şirketleri arasında yer aldı.

SAS'ın ekonomik, sosyal ve çevresel sorunları ele almak için onlarca yıldır kurumsal sosyal sorumluluk ve inovasyonu yazılımlarıyla birleştirdiğini ifade eden SAS CEO'su Jim Goodnight, "Hepimiz COVID-19 salgını sırasında yeni normale uyum sağlamaya çalışırken SAS değerlerinden ödün vermiyor. İnsanları, çevremizi önemsiyor, bu doğrultuda planlarımızı, projelerimizi devam ettiriyoruz. Daha iyi, daha güvenli bir dünya ve sürdürülebilir bir gelecek için ekibimizle ve müşterilerimizle birlikte çalışıyoruz" dedi.

Çevresel girişimler

SAS, çevre dostu çalışma ortamlarının oluşturulmasına öncelik vererek sürdürülebilir bir iş modelini ve çalışanların yaratıcılığını teşvik ediyor. SAS'ta sıfır karbona giden yol araştırmaya sürekli yatırım yapmaktan, yüksek verimliliğe sahip yapay zeka destekli enerji teknolojilerinden, akıllı sensörlerden, yenilenebilir enerjiden, elektrikli araçlardan ve en iyi Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik (LEED) uygulamalarından geçiyor. SAS ayrıca karbon ayak izini azaltmaya ve daha sürdürülebilir çalışma yollarını keşfetmeye yardımcı olan ileri analitik uygulamaları da sunuyor. Aynı zamanda SAS, çevresel performansı yönetmek ve raporlamak için kendi yazılımını kullanıyor.

2019 yılında SAS'ın elde ettiği bazı önemli çevresel başarılar şöyle:

Sürdürülebilirlik Mücadelesine Destek Olan "Business Roundtable CEO" listesinde yer aldı.

Mutlak emisyon yüzde 3,9 azaldı. Ulaşılan yeni değer 2011 referans yılına göre yüzde 23,5 daha düşük.

Ofis binaları için enerji kullanım yoğunluğu yüzde 6,1 azalarak metrekarede 14,5 kWh'ye indirildi.

Dünya genelinde operasyonel ve inşaat atıklarının yüzde 49'u çöp toplama noktalarından uzaklaştırıldı.

SAS daha iyisi için katkıda bulunuyor

SAS, gönüllü olarak çok sayıda yerel ve küresel etkinliklere katılmanın ve faaliyet göstermenin yanı sıra, insanlığa fayda sağlamak için analitik yaklaşımlarını kullanıyor. SAS'ın Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Gelişme Hedefleri (SGH)'lerini destekleme çabalarının bir parçası olarak şirket GatherIQ

ile öğrencilerin dünyanın en büyük sorunlarını veriyi inceleyerek görmelerini sağlıyor.

Şirket ayrıca, küresel ilerlemeyi hızlandırmak ve dünyayı daha sürdürülebilir bir geleceğe taşımak için yaratıcı yollar keşfeden sosyal inovasyon girişiminin bir parçası olarak "İyilik için Veri (Data for Good)" projelerine yatırım yapmaya devam ediyor. SAS, biyoçeşitliliğin ve arı topluluklarının korunmasından Amazon'daki orman yıkımıyla mücadeleye kadar dünyanın karşı karşıya kaldığı en büyük çevresel zorluklarından bazılarını çözmeye yardımcı olmak üzere teknolojisini ve uzmanlığını kullanıyor. Elbette bu programların hayata geçmesinde en büyük pay, dünyanın iyiliğine katkıda bulunma tutkusu, bilgisi ve isteğiyle hareket eden SAS çalışanlarına ait.

SAS'ın herkes için daha iyi bir gelecek yaratma taahhüdü, yeni nesil veri bilimcilerini eğitmeyi de içeriyor. Bu eğitimler şirketin 2019'da duyurduğu 1 milyar dolarlık yapay zeka yatırımının önemli bir parçasını oluşturuyor. Okul öncesi ve 12 yaş altı için SAS'ın sunduğu dijital araç, kaynak ve uygulamalar 2019'da 2,5 milyondan fazla eğitimci ve öğrenci tarafından kullanıldı. Yükseköğrenim öğrencileri ve akademisyenler için ücretsiz olarak sunulan SAS yazılımı indirmeleri 2019 yılında 2 milyonu aştı. Ayrıca 130 binden fazla kişi, istatistik ve programlama alanındaki ücretsiz e-öğrenme kurslarına kaydoldu.

Türkiye'ye binlerce genç dijital zeka kazandırılacak

Global düzeyde yapılan sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk projelerinin yanı sıra yerel projelerle de SAS daha iyisi için katkıda bulunuyor. SAS Türkiye, kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında "Türkiye Dijital Zekasıyla Kalkınacak" sloganıyla (TBV) ile birlikte Dijital Teknoloji Geliştiriciler projesini yürütüyor. Projeyle Türkiye'nin daha refah bir ülke haline gelmesi ve rekabette öne çıkması için şimdinin ve geleceğin ihtiyacı olan, teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkan yeni meslek alanlarında yetişmiş insan açığının bir an önce kapatılması amaçlanıyor.