Sas ve Sat Komandaları Nefes Kesti
5 dakika önce
Cumhuriyet tarihinin denizdeki en büyük tatbikatı olan 'Mavi Vatan 2019'un ikinci gününde öğlenden sonraki programda SAT ve SAS komandoları senaryo gereği teröristlerin bulunduğu bir gemiye çıkarma yaptı.
Cumhuriyet tarihinin denizdeki en büyük tatbikatı olan 'Mavi Vatan 2019'un ikinci gününde öğlenden sonraki programda SAT ve SAS komandoları senaryo gereği teröristlerin bulunduğu bir gemiye çıkarma yaptı. Gemiye helikopterden halatla inen komandoların operasyonu nefes kesti. Gemideki teröristleri etkisiz hale getiren komandolar, görevlerini başarıyla tamamladı.
Tatbikatın sonraki bölümünde ise açık denizde savaş gemileri arasında malzeme aktarımını sağlamak amacıyla posta eğitimi yapılacak. - Antalya
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 04:21 Kaynak: DHA
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