Sasa Curcic, yatak odası sırlarını anlattı: Carmen Electra ile saatlerce ilişkiye girdik - Son Dakika

Sasa Curcic, yatak odası sırlarını anlattı: Carmen Electra ile saatlerce ilişkiye girdik

15.10.2020 20:14

Ünlü modeller Naomi Campbell, Eva Herzigova ve Carmen Electra ile yaşadığı ilişkileri anlatan Sırp futbolcu Sasa Curcic, Electra hakkında "Yatakta en iyisiydi ve tanıştığım en çılgın kadındı" diyerek onunla havuzda saatlerce ilişkiye girdiklerini söyledi.

Aston Villa ve Crystal Palace gibi İngiliz kulüplerinde de forma giyen Sırp futbolcu Sasa Curcic, dünyaca ünlü modeller Naomi Campbell, Eva Herzigova ve Carmen Electra ile yaşadığı yatak odası sırlarını anlattı.

Sırp basınına konuşan Curcic, fırtınalı bir aşk yaşadığı Naomi Campbell hakkında, "Maça bir kez geldi ve sonra VIP odasında buluştuk. Birkaç hafta sonra bir parti verdim ve onu davet ettim. Kısa süre sonra birbirimizi görmeye başladık, ancak ilk görüşmeden sonra ilişki yaşamak istemedi" dedi.

Sasa Curcic, yatak odası sırlarını anlattı: Carmen Electra ile havuzda saatlerce ilişkiye girdik
Naomi Campbell

"BENİ 1 AY BEKLETTİ"

İlişkiye girmek için bir ay beklediğini belirten 48 yaşındaki eski futbolcu, "O sert bir kadın. Bir ay beklemek zorunda kaldım. Yatakta harika ama korkunç derecede dağınık. Makyajlarını çıkarıp yatağa girmiyorlar. Mide bulandırıcı" ifadelerini kullandı.

Sasa Curcic, yatak odası sırlarını anlattı: Carmen Electra ile havuzda saatlerce ilişkiye girdik
Carmen Electra

"SAATLERCE BİRLİKTE OLDUK"

Sasa Curcic, Naomi Campbell dışında Eva Herzigova ve Carmen Electra'yla da ilişki yaşadığını söyledi. Curcic, iki ünlü modelle yaşadığı ilişki hakkında ise Eva Herzigova ile çok eğlendim. Carmen Electra ile de havuzda saatlerce birlikte olduk" diye konuştu.

Sasa Curcic, yatak odası sırlarını anlattı: Carmen Electra ile havuzda saatlerce ilişkiye girdik
Sasa Curcic

"EN ÇILGINIYDI"

Carmen Electra için ayrı bir parantez açan eski futbolcu, "Yatakta en iyisiydi ve tanıştığım en çılgın kadındı" dedi.

Sasa Curcic, yatak odası sırlarını anlattı: Carmen Electra ile saatlerce ilişkiye girdik

Naomi Campbell, Carmen Electra, Eva Herzigova, Sasa, Cinsellik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sasa Curcic, yatak odası sırlarını anlattı: Carmen Electra ile saatlerce ilişkiye girdik - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüsten 8 ferdini kaybeden ailenin şanssızlığı son bulmuyor! Milyonlarca liralık hastane faturası kesildi DSÖ kötü haberi verdi: Gençler 2022'ye kadar aşısız kalabilir Yeni salgın tehlikesi patlak verdi, koronavirüsle aynı aileden! Solunum sistemine saldırıyor Fransa ve Almanya'dan Doğu Akdeniz suçlaması! Türkiye'ye yaptırım bir hafta süre verildi Türk SİHA'larının vurduğu hava sistemlerinin değeri 1 milyar doları aştı İlyas Salman, 45 yıllık eşi Gülser Salman ile ilk kez görüntülendi Tuvaletini yapıp üzerine yatan çıplak vatandaş, esnafın çabasıyla kurtarıldı Hazar Ergüçlü'nün sevgilisi Onur Ünlü başka bir kadınla yakalandı
Ailesinin öldüğünü düşünerek dondurucuya koyduğu adam 20 saat sonra uyandı Ailesinin öldüğünü düşünerek dondurucuya koyduğu adam 20 saat sonra uyandı         
20:15
Prof. Dr. Naci Görür, 3.2'lik İstanbul depremini yorumladı: Kumburgaz fayı üzerinde olan depremler rahatsız edici Prof. Dr. Naci Görür, 3.2'lik İstanbul depremini yorumladı: Kumburgaz fayı üzerinde olan depremler rahatsız edici         
19:41
Son Dakika: Türkiye'de 15 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 66 kişi hayatını kaybetti, 1693 yeni hasta tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 15 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 66 kişi hayatını kaybetti, 1693 yeni hasta tespit edildi         
19:01
Kan grubu Kan grubu "0" olan kişilerin koronavirüse yakalanma ve hastalığı ağır geçirme riski daha az         
17:53
Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba: Aslan gibi çocuktu, panikle hareket ettim Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba: Aslan gibi çocuktu, panikle hareket ettim         
15:58
Mısır'da asker ve polislerin yarı çıplak güç gösterisi ortaya ilginç görüntüler çıkardı Mısır'da asker ve polislerin yarı çıplak güç gösterisi ortaya ilginç görüntüler çıkardı         
15:50
Varisler dava açtı, eski bakan Işılay Saygın'ın bankadaki kasası hakim gözetiminde açıldı Varisler dava açtı, eski bakan Işılay Saygın'ın bankadaki kasası hakim gözetiminde açıldı         
15:27
Sasha isimli kadın, hayatını futbol ve Liverpool üzerine kuran eşini aldattığını itiraf etti Sasha isimli kadın, hayatını futbol ve Liverpool üzerine kuran eşini aldattığını itiraf etti         
14:42
TBMM'de ders niteliğinde konuşma! AK Partili Yeğin'in sözleri tüm partilerden takdir topladı TBMM'de ders niteliğinde konuşma! AK Partili Yeğin'in sözleri tüm partilerden takdir topladı         
13:41
Oğullarını öldürüp yol kenarına atmışlardı! Oğullarını öldürüp yol kenarına atmışlardı! "Karına sahip çık, eve adamlar geliyor" cümlesi bir babayı evlat katili yapmış         
13:13
Erkek erkeğe ilişkiye giren grubun fotoğrafları üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Montajlayıp tehdit ettiler Erkek erkeğe ilişkiye giren grubun fotoğrafları üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Montajlayıp tehdit ettiler         
12:44
Müge Anlı'nın aradığı kayıp hemşirenin cansız bedeni korkunç halde bulundu Müge Anlı'nın aradığı kayıp hemşirenin cansız bedeni korkunç halde bulundu         
12:02
Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri en az 2 bin lira olacak Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri en az 2 bin lira olacak         
11:58
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Kaç Türk SİHA'nız var?" sorusuna gülerek cevap verdi: Yeterince var         
11:49
12.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker: Yine olsa yine yardım ederdim 12.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker: Yine olsa yine yardım ederdim         
10:20
Tartışma yaratan Tartışma yaratan "Işıklar yanıyor" polemiğine Ahmet Necdet Sezer de dahil oldu         
10:14
Çiftçilerin 'cin parası' bulduğu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla koruma altına alındı Çiftçilerin 'cin parası' bulduğu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla koruma altına alındı         
09:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2020 20:37:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sasa Curcic, yatak odası sırlarını anlattı: Carmen Electra ile saatlerce ilişkiye girdik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei