SASA'dan dünya devi ile milyar dolarlık imza - Son Dakika

SASA'dan dünya devi ile milyar dolarlık imza

SASA Polyester Sanayi AŞ, Saflaştırılmış Tereftalik Asit (PTA) yatırımında dünya devi Amerikan Invista (Koch Industries) firması ile 935 milyon dolarlık lisans ve teknik hizmet anlaşması imzaladı.

SASA'dan dünya devi ile milyar dolarlık imza, System.String[]

SASA Polyester Sanayi AŞ, Saflaştırılmış Tereftalik Asit (PTA) yatırımında dünya devi Amerikan Invista (Koch Industries) firması ile 935 milyon dolarlık lisans ve teknik hizmet anlaşması imzaladı.

SASA Polyester Sanayi AŞ açıklamasına göre, dünyanın tek hattaki en büyük kapasiteli ve en yüksek verimli PTA işletmesinin Adana'da kurulması için ilk imzalar atıldı.

Yatırım tutarı 935 milyon dolar olan ve 1,5 milyon ton kapasiteli olacak tesis 2022 yılı sonunda devreye girecek.

Aynı zamanda, 400 yeni istihdam sağlanarak 300 milyon dolarlık cari açık kapatılmış olacak. Bu gelişme aynı zamanda, Yumurtalık'ta yapılacak petrokimya yatırımının da ilk adımını Adana merkezde oluşturmaya başlayacak.

PTA, polyester üretiminde ana ham madde olarak yüzde 85 oranında kullanılıyor. PTA nın yurt içinde SASA Polyester Sanayi A.Ş tarafından üretilmesi polyester üretiminde hayatın bir çok alanına dokunan stratejik petrokimya yatırımlarının da dinamosu özelliğini taşıyor.

Türkiye'nin PTA açısından ithalata bağımlılığı sonlandırılmış olacak

Türkiye'nin geçen yıl PTA ithalatı 629 bin ton olarak gerçekleşmişti. Bu yılın ilk 6 ayında ise toplam ithalat 410 bin tonu geçti. Bu şartlarda, bu yıl sonu itibarıyla toplam ithalatın 1 milyon tonu geçmesi bekleniyor. Türkiye'deki bu en yüksek kapasiteli petrokimya tesisi yatırımı ile Türkiye'nin PTA açısından ithalata bağımlılığı sonlandırılmış olacak.

SASA Polyester Sanayi A.Ş'nin ortak anlaşma imzaladığı yıllık 110 milyar dolar cirolu ABD merkezli Koch Industries'e bağlı Invista şirketi, PTA teknolojisinde 2000-2020 arasında yüzde 64 ile dünya pazar lideri konumunda bir dev isim olarak biliniyor.

Öte yandan, SASA Polyester Sanayi A.Ş'nin polyester üretiminde Çin ve Hindistan dışında en büyük üretici olma hedefinin ilk aşaması olan 1,4 milyon ton üretim kapasitesine erişme hedefi de 1 ay içinde polyester chips üretim tesisinin devreye alınması ile tamamlanacak.

Yerli ve milli politikalar temelinde hareket eden şirket, son 3 yılda yaklaşık 800 milyon dolar tutarındaki yatırımları ile 2 bin 600 ek istihdam yaratarak, 300 milyon dolar cari açığın kapatılmasına katkı sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SASA Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, bu anlaşma ile SASA Polyester Sanayi A.Ş'nin Çin ve Hindistan dışındaki en büyük polyester üreticisi olacağını belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 15:41

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi SASA'dan dünya devi ile milyar dolarlık imza - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

11 yaşındaki çocuk, aynı yaştaki arkadaşının bıçaklı saldırısında yaralandı Son Dakika: Süper Lig'de yeni sezon fikstürü çekildi! İşte derbi tarihleri ABD ile Rusya arasında tehlikeli gerginlik! İki ülke askerleri Suriye'de karşı karşıya geldiği olayda kan döküldü FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'dan peş peşe iki paylaşım Rus basını, Türkiye'nin doğal gaz keşfini değerlendirdi: Rusya'yı olumsuz etkileyecek Ünlü jokey Halis Karataş, atını döverken görüntülendi Son Dakika: Türkiye'de 26 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 20 can kaybı, 1313 yeni vaka tespit edildi Balıkesir'de domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası kesildi Galatasaray ve Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Lemina, İngiltere'ye geri dönüyor Muştalı saldırıya uğrayan 5 yaşındaki çocuğun kafatası delindi Eskişehir'de Kalabak Suyu dağıtımındaki kriz nedeniyle ESKİ Genel Müdürü istifa etti Koronavirüsle ilgili dedikleri dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan'dan tedirgin eden sözler: Salgın kontrolden çıktı Kalp pili bozulan Ajax'lı Daley Blind, Hertha Berlin maçında birden yere yığıldı Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Islam Slimani, 14 milyon euro bonservis ücretiyle Rennes'e transfer oldu Kendi koyduğu koronavirüs kuralını çiğneyen Alman Bakan Heiko Maas topa tutuldu
Tıp Fakültesini kazandığını pazarcı tezgahında öğrendi Tıp Fakültesini kazandığını pazarcı tezgahında öğrendi         
16:31
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geldi Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geldi         
16:10
Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi         
15:11
NATO'dan Türkiye ve Yunanistan'a Doğu Akdeniz çağrısı: Tansiyonu diyalog yoluyla düşürün NATO'dan Türkiye ve Yunanistan'a Doğu Akdeniz çağrısı: Tansiyonu diyalog yoluyla düşürün         
15:05
İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk         
14:55
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı Son Dakika: İçişleri Bakanlığı "Musa Orhan'a Süleyman Soylu sahip çıktı" iddialarına yanıt verdi         
14:34
TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu         
14:19
Koronavirüse yakalanan bir profesör daha hayata gözlerini yumdu Koronavirüse yakalanan bir profesör daha hayata gözlerini yumdu         
14:06
Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti         
13:46
Eltilerin gürültü kavgasında bir kişi ağır yaralandı Eltilerin gürültü kavgasında bir kişi ağır yaralandı         
13:11
MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı         
13:02
Hitler'den kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimar Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı Hitler'den kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimar Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı         
13:01
Rusya'dan Türkiye'ye Rusya'dan Türkiye'ye "Ortak helikopter üretimine açığız" çağrısı         
12:44
Kenan İmirzalıoğlu'nun 500 bin TL'ye aldığı aracın logosu çalındı Kenan İmirzalıoğlu'nun 500 bin TL'ye aldığı aracın logosu çalındı         
12:28
Antika sevdasını Antika sevdasını "Kurdun kan yalaması gibi vazgeçemiyorum" diyerek anlattı         
12:19
Son Dakika: Tecavüzle suçlanan Uzman Çavuş Musa Orhan'ın tahliyesine yapılan itiraz reddedildi Son Dakika: Tecavüzle suçlanan Uzman Çavuş Musa Orhan'ın tahliyesine yapılan itiraz reddedildi         
12:11
Oyuncu Büşra Develi, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı Oyuncu Büşra Develi, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı         
11:55
Hurda yığınına dönen minibüs karayolunda süratle giderek kazaya davetiye çıkardı Hurda yığınına dönen minibüs karayolunda süratle giderek kazaya davetiye çıkardı         
11:38
Ünlü sunucu Bircan Bali, ilk bebeğini kucağına aldı Ünlü sunucu Bircan Bali, ilk bebeğini kucağına aldı         
11:09
Eski eş dehşeti kamerada! 2 çocuğunun annesini sokak ortasında 5 el ateş ederek öldürdü Eski eş dehşeti kamerada! 2 çocuğunun annesini sokak ortasında 5 el ateş ederek öldürdü         
11:03
American Airlines, koronavirüs nedeniyle 19 bin çalışanının işine son verecek American Airlines, koronavirüs nedeniyle 19 bin çalışanının işine son verecek         
10:48
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum         
10:39
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek         
10:38
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın fiyatlarında düşüş devam edecek Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın fiyatlarında düşüş devam edecek         
10:03
Son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikiye katladı Son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikiye katladı         
09:45
Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı         
09:38
La Case de Papel oyuncusu Miguel Herran, yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum gecikmedi La Case de Papel oyuncusu Miguel Herran, yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum gecikmedi         
09:30
Arkadaşının eşini otele davet etti! Koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı Arkadaşının eşini otele davet etti! Koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı         
09:21
Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu         
09:11
Beyaz Show 2 yıl aradan sonra ekrana geri dönüyor Beyaz Show 2 yıl aradan sonra ekrana geri dönüyor         
08:46
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji 3 bölge için uyarı yaptı Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji 3 bölge için uyarı yaptı         
08:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2020 22:16:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: SASA'dan dünya devi ile milyar dolarlık imza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei