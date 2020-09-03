SASA Erdemoğlu Holding Adana'da kreş ve gündüz bakımevinin temelini attı - Son Dakika

SASA Erdemoğlu Holding tarafından Adana'da yapılacak kreş ve gündüz bakımevinin temeli törenle atıldı.

Seyhan Belediyesi ile SASA Erdemoğlu Holding tarafından Yeşiloba Mahallesi'nde yapılması için daha önce protokolü imzalanan kreş ve gündüz bakımevinin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Törende konuşan SASA Polyester Sanayi AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şeker, Erdemoğlu grubu olarak 2015 yılında Sabancı ailesinden şirketi satın aldıklarını belirterek bin kişinin çalıştığı iş yerinde bugünkü personel sayısının 3 bin 500'e ulaştığını ifade etti.

Şirketi satın aldıkları dönemde 1 milyar dolarlık yatırım planladıklarını kaydeden Şeker, "Şu ana kadar bunu gerçekleştirdik. Dünyanın en büyük tek defada elyaf üreten tesisini burada hayata geçirmiş olduk." dedi.

"Paylaşmak da gerekiyor"

Şeker, yaklaşık 935 milyon dolarlık yatırım daha yaparak kullandıkları ham madde olan saflaştırılmış tereftalik asidi (PTA) de üreteceklerini dile getirerek şunları söyledi:

"Bu yatırımımızı da 2021 yılının mart ayında başlatıp 2022'de bitirmeyi planlıyoruz. Türkiye'nin cari açığına yaklaşık 450-500 milyon dolar gibi bir katkıda bulunacak bir tesis yapacağız. 500-600 arasında kişiye de istihdam sağlayacağız. Sadece üreterek ve sadece kazanarak olmuyor. Paylaşmak da gerekiyor. Onursal başkanımız Mehmet Erdemoğlu adına 2006'da kurulan vakıfla onun isteklerini yerine getirmeye çalıştık. Vakfımız bugüne kadar 11 okul yaptırdı. Türkiye'deki 2 bin öğrenciden biri bizim okullarımızda eğitim görüyor. Bu okulların tamamını Milli Eğitim Bakanlığına devrettik. Adıyaman'ın Besni ilçesinde Mehmet Erdemoğlu Mimarlık ve Mühendislik Fakültesini kazandırdık. Bunun dışında 10'a yakın taziye evi, 3 de cami projemizi gerçekleştirdik. Şimdi de Gaziantep'te cemevi yaptırıyoruz. İnşaatına başladık, inşallah bir yılda bitireceğiz."

Bunların dışında sağlık kuruluşları ve özellikle kız çocuklarının barınabilmesi için yurtlar yaptırdıklarını ifade eden Şeker, öncelikle kendi çalışanlarının çocukları olmak üzere her yıl 1000 öğrenciye burs verdiklerini kaydetti.

Şeker, konuşmasını "Sosyal olarak ülkenin yapısına katkıda bulunmaya çalışıyoruz." sözleriyle tamamlandı.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, 5 sınıflık tesiste 120 kişinin eğitim göreceğini ve süreç içinde bu sayıyı artırmayı planladıklarını belirtti.

Eğitime verilen destekle geleceğe ışık tutulmasının sağlanacağını dile getiren Akay, "Hem üretime hem de eğitime katkı veren Erdemoğlu Holdinge teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, Şeker, Akay, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut tesisin temeline ilk harcı dökmek için butona birlikte bastı.