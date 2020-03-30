Son Dakika › Ekonomi › SASA'nın, üretimi salgınla mücadeleye göre şekillendi - Son Dakika Ekonomi
SASA'nın, üretimi salgınla mücadeleye göre şekillendi
13 dakika önce
Adana'da yılda 700 bin ton polyester üretimi gerçekleştiren ve bunun yaklaşık yüzde 60'ını sağlık, hijyen ve ambalaj malzemesi üreticilerine pazarlayan SASA Polyester Sanayi AŞ'nin siparişleri, Kovid-19 salgının etkisiyle yüzde 20 arttı.
Adana'da yılda 700 bin ton polyester üretimi gerçekleştiren ve bunun yaklaşık yüzde 60'ını sağlık, hijyen ve ambalaj malzemesi üreticilerine pazarlayan SASA Polyester Sanayi AŞ'nin siparişleri, Kovid-19 salgının etkisiyle yüzde 20 arttı.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 12:27
Son Dakika Koronavirüs testi yapılacağını öğrenen kadın hastaneden kaçtı Kısa çalışma ödeneğinin detaylarını Av. Bedia Teymur tek tek anlattı Son dakika: İhtiyaç sahibi 2 milyon 111 bin haneye 1.000'er liralık destek ödemeleri 1 Nisan'da başlayacak Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle mücadelede gerekli olanlar dışındaki tüm ihaleleri erteledi