SASA'nın, üretimi salgınla mücadeleye göre şekillendi

Adana'da yılda 700 bin ton polyester üretimi gerçekleştiren ve bunun yaklaşık yüzde 60'ını sağlık, hijyen ve ambalaj malzemesi üreticilerine pazarlayan SASA Polyester Sanayi AŞ'nin siparişleri, Kovid-19 salgının etkisiyle yüzde 20 arttı.