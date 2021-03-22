Sasa Polyester 2023 yılında 330 milyon dolar yatırımla elyaf üretim tesisi açacak
22.03.2021 10:25
Sasa Polyester Sanayi AŞ, 2023 yılında 330 milyon dolar yatırım bedeline sahip elyaf üretim tesisini devreye alacak.
Sasa Polyester Sanayi AŞ, 2023 yılında 330 milyon dolar yatırım bedeline sahip elyaf üretim tesisini devreye alacak.
Sasa Polyester Sanayi AŞ, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yeni bir elyaf üretim tesisi kurulmasını planladığını açıkladı.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Şirketimiz tarafından yatırım bedeli tahmini 330 milyon dolar olan, yıllık 367 bin 500 ton kapasiteli elyaf üretim tesisi yatırım kararı alınmış olup yatırımın 2023 yılı dördüncü çeyrekte devreye alınması planlanmaktadır. Yatırımın ciroya yıllık katkısı bugünkü rakamlarla yaklaşık 550 milyon dolar civarında olacaktır."
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