Son dakika haberi: İzmir'in Sasalı Doğal Yaşam Parkı'nda yangın - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: İzmir'in Sasalı Doğal Yaşam Parkı'nda yangın

19.06.2022 20:48

Son dakika haber... İzmir'in Sasalı Doğal Yaşam Parkı'nda yangın -Havadan ve karadan müdahalelerle yangın kontrol altına alındı İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan Sasalı Doğal Yaşam Parkı'nda çıkan yangın kontrol altına alındı.

İzmir'in Sasalı Doğal Yaşam Parkı'nda yangın

-Havadan ve karadan müdahalelerle yangın kontrol altına alındı

İZMİR - İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan Sasalı Doğal Yaşam Parkı'nda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangına havadan helikopter, karadan ise arazözlerle müdahale edildi.

Yangın, akşam saatlerinde Çiğli ilçesine de bulunan Sasalı Doğal Yaşam Parkı otopark alanında meydana geldi. Alevleri gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipleri yangına, 2 müdahale aracı, 1 arazöz ve 1 helikopter ile müdahalede bulundu. Havadan ve karadan müdahalelerle yangın kontrol altına alındı.

Yangının çıkış sebebiyse araştırılıyor.

YORUMLAR
500
Sasalı Doğal Yaşam Parkı'nın yanındaki ormanda çıkan yangın kontrol altına alındı Sasalı Doğal Yaşam Parkı'nın yanındaki ormanda çıkan yangın kontrol altına alındı Son dakika haber! Doğal Yaşam Parkı yakınında çıkan yangın kontrol altına alındı Son dakika haber! Doğal Yaşam Parkı yakınında çıkan yangın kontrol altına alındı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: İzmir'in Sasalı Doğal Yaşam Parkı'nda yangın - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:32 Ivana Sert eski eşinden 4 milyon 500 bin TL nafaka alacak
20:04 Traktörle ot toplamak isteyen genç kız şarampole yuvarlanarak yaşamını yitirdi
19:56 Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı
19:56 Paredes'ten itiraf: Messi, Barça'dayken beni öldürmek istedi!
19:17 Karamollaoğlu'ndan "CHP ile, 6'lı masa ile ne işiniz var?" eleştirilerine zehir zemberek yanıt: Hadi oradan sahtekar!
19:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü! Bölgesel meseleler ve iş birliği konuları masaya yatırıldı
18:53 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek gözünü kararttı! Cimbom'da hedef James Rodriguez
18:04 Arsenal ve PSG, menajer Jorge Mendes'i zengin etti! Fabio Vieira ve Vitinha'nın transferiyle 13,5 milyon euro kazandı
17:23 Pirlo'dan ilk transfer! Semih Kaya, Karagümrük ile anlaşmaya vardı
16:24 Yeşil sahalara veda ediyor! İşte Arda'nın Galatasaray'daki yeni görevi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2022 21:04:56. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: İzmir'in Sasalı Doğal Yaşam Parkı'nda yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement