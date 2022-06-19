Bugün saat 19.15 sıralarında, Sasalı Doğal Yaşam Parkı'nın yanında bulunan ormandan duman çıktığını gören çevredekiler, durumu Orman İşletme Şefliği'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekiplerinin yanı sıra 2 arazöz, 1 dozer ve 1 de yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Sasalı, Çiğli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sasalı Doğal Yaşam Parkı'nın yanındaki ormanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

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