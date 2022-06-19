Sasalı Doğal Yaşam Parkı'nın yanındaki ormanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Sasalı Doğal Yaşam Parkı'nın yanındaki ormanda çıkan yangın kontrol altına alındı

19.06.2022 20:24
Sasalı Doğal Yaşam Parkı'nın yanındaki ormanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, Sasalı Doğal Yaşam Parkı'nın yanındaki ormanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, Sasalı Doğal Yaşam Parkı'nın yanındaki ormanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Bugün saat 19.15 sıralarında, Sasalı Doğal Yaşam Parkı'nın yanında bulunan ormandan duman çıktığını gören çevredekiler, durumu Orman İşletme Şefliği'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekiplerinin yanı sıra 2 arazöz, 1 dozer ve 1 de yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kısa sürede  kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Sasalı, Çiğli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sasalı Doğal Yaşam Parkı'nın yanındaki ormanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

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