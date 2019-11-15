Son Dakika Haberleri: SASDER 7. Ulusal Kongresi Antalya'da başladı
Son Dakika Sağlık SASDER 7. Ulusal Kongresi Antalya'da başladı - Son Dakika

SASDER 7. Ulusal Kongresi Antalya'da başladı

6 saat önce

Sağlık ve Sigorta Yöneticileri Derneğince (SASDER) Antalya'da düzenlenen "SASDER 7. Ulusal Kongresi" başladı.

SASDER 7. Ulusal Kongresi Antalya'da başladı, System.String[]

Sağlık ve Sigorta Yöneticileri Derneğince (SASDER) Antalya'da düzenlenen "SASDER 7. Ulusal Kongresi" başladı.

Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen kongrenin ana temasının sağlık sektöründeki "sürdürülebilirlik" ve "dijitalleşme" olduğu belirtildi.

SASDER Yönetim Kurulu Başkanı Sermet Gün Erdem, gazetecilere yaptığı açıklamada, kongrede sağlık sektöründe güzel yarınlar için paydaşlarla bir araya geldiklerini söyledi.

Kongre boyunca sivil toplum kuruluşlarıyla sürdürülebilirliği ekonomik, çevresel ve sosyal açıdan değerlendireceklerini belirten Erdem, "Çağın dijitalleşme sürecine girdiği son dönemde sağlık sektörüne ne gibi faydaların geleceğini ele alacağız, yapay zeka ve beraberinde gelişen teknolojiler üzerine değerlendirmeler yapacağız." dedi.

Erdem kongrenin çıktılarıyla ülkeye fayda sağlanacağına inandıklarını, sektör olarak her zaman değişim, gelişme, sürdürülebilir bir sağlık yapısı ortaya koyulmasının gerektiği düşüncesinde olduklarını kaydetti.

Yarın sona erecek kongreye hastane, tıp merkezi, özel sigorta şirketleri yöneticileri, ilaç ve tıbbi cihaz sektörü temsilcilerinden oluşan 250 kişi katılıyor.

Sigorta, Antalya, Belek, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:48 Kaynak: AA
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