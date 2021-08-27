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Şaşırtan ayrılık! Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan çifti ilişkilerini bitirdi - Son Dakika

Şaşırtan ayrılık! Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan çifti ilişkilerini bitirdi

27.08.2021 09:54

Masumiyet dizisinde tanışıp birliktelik yaşamaya başlayan İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü çifti ilişkilerini bitirdi. Çift sosyal medya hesaplarından beraber paylaştıkları fotoğrafları kaldırarak, birbirlerini takip etmeyi bıraktı.

Geçtiğimiz sezon FOX TV'de yayınlanan Masumiyet dizisinin başrol oyuncuları İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü, dizinin final yapmasının ardından aşk yaşamaya başladı.Oyuncu sevgililer Serkay Tütüncü ile İlayda Alişan'ın birlikteliği yaz başında Bodrum'da belgelenmişti.

BİRBİRİNİ TAKİPTEN ÇIKARDI

Bir süredir birlikte görüntülenmeyen ikilinin ayrıldığı öne sürüldü. Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan çifti, birlikte çekilmiş karelerini Instagram'dan sildi ve çift birbirini takip etmeyi bıraktı.

İLİŞKİSİ HAKKINDA KONUŞMUŞTU

İlayda Alişan, geçtiğimiz aylarda Nişantaşı'nda görüntülenmiş ve ilişkisi için "İlişkimiz daha çok yeni. Her şey yolunda. Çok mutluyuz. Daha fazla soru sormayın" demişti. Ayrılık iddiası sonrası tüm gözler Serkay Tütüncü ile İlayda Alişan'ın yapacağı açıklamaya çevrildi.

Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan çifti ayrılık kararı aldı
Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan çifti ayrılık kararı aldı
Şaşırtan ayrılık! Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan çifti ilişkilerini bitirdi

Bodrum, Alişan, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Şaşırtan ayrılık! Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan çifti ilişkilerini bitirdi - Son Dakika Magazin


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