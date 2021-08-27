Şaşırtan ayrılık! Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan çifti ilişkilerini bitirdi

Geçtiğimiz sezon FOX TV'de yayınlanan Masumiyet dizisinin başrol oyuncuları İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü, dizinin final yapmasının ardından aşk yaşamaya başladı.Oyuncu sevgililer Serkay Tütüncü ile İlayda Alişan'ın birlikteliği yaz başında Bodrum'da belgelenmişti.

BİRBİRİNİ TAKİPTEN ÇIKARDI

Bir süredir birlikte görüntülenmeyen ikilinin ayrıldığı öne sürüldü. Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan çifti, birlikte çekilmiş karelerini Instagram'dan sildi ve çift birbirini takip etmeyi bıraktı.

İLİŞKİSİ HAKKINDA KONUŞMUŞTU

İlayda Alişan, geçtiğimiz aylarda Nişantaşı'nda görüntülenmiş ve ilişkisi için "İlişkimiz daha çok yeni. Her şey yolunda. Çok mutluyuz. Daha fazla soru sormayın" demişti. Ayrılık iddiası sonrası tüm gözler Serkay Tütüncü ile İlayda Alişan'ın yapacağı açıklamaya çevrildi.