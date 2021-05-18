Şaşırtan dekolte uyarısı

Oyuncu Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman'ın aşkı tam gaz devam ediyor. Cedi Osman, 27 yaşına giren sevgilisinin doğum gününü, "Seni kelimelerle anlatamam aşkım. Kelimeler yetmez... Sen hep gül olur mu? İyi ki doğdun güzel suratlım. Seni seviyorum..." sözleriyle kutladı.

TAKİPÇİLERDEN 'DEKOLTE' UYARISI GELDİ

Snob Magazin'in haberine göre; Cedi Osman'ın paylaştığı aşk dolu karelerin bir tanesinde Ebru Şahin'in göğüs dekoltesi dikkat çekti.

Cedi Osman'ın bazı takipçileri, "Fotoğraf seçiminde biraz daha dikkatli olabilirdin" ve "Ebru Şahin'in daha güzel ve uygun giyindiği bir fotoğraf paylaşabilirdin" diyerek dekolte uyarısında bulundular.

Oyuncu Ebru Şahin, SMA Tip-1 hastalığı ile mücadele eden minik Deren için 10 bin liralık yardımda bulunarak takdir toplamıştı.