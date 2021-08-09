Şaşırtan fedakarlık! Kim Min-Jae, Fenerbahçe'ye gelebilmek için büyük parayı istemedi

Çin kulübünde senelik 3.5 milyon euro kazanan Kim Min-Jae, Fenerbahçe için 1.5 milyon eurodan vazgeçti. Sözcü'nün haberine göre; Güney Koreli futbolcu daha düşük maaşı kabul edip, Çin'deki alacağından vazgeçti ve transfer gerçekleşti.

PAS USTASI

'Canavar' lakabıyla bilinen 1.90 boyundaki G.Koreli defans oyuncusu, savunmadan oyun kurma görevini üstlenecek.

Kim, top kazanma özelliği, ikili mücadelelerde geri adım atmaması, kesiciliği, hava hâkimiyeti ve yüksek pas isabet oranıyla tanınıyor.

Pozisyon alma konusunda zaman zaman sıkıntı yaşayan Kim, özellikle hızlı hücum oyuncularına karşı zorlanıyor.