Son Dakika Haberleri: Şaşırtan ifade: dolandırıcılık bende alışkanlık oldu
Son Dakika Güncel Haber

Şaşırtan ifade: dolandırıcılık bende alışkanlık oldu

1 saat önce

BARTIN'da mağazalarda ve marketlerde eksik para üstü verildiğini söyleyerek dolandırıcılık yapan E.K. (49) yakalandı.

Şaşırtan ifade: dolandırıcılık bende alışkanlık oldu, System.String[]

BARTIN'da mağazalarda ve marketlerde eksik para üstü verildiğini söyleyerek dolandırıcılık yapan E.K. (49) yakalandı. E.K. ifadesinde, "Dolandırıcılık bende alışkanlık oldu" dedi.

Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bartın, Zonguldak ve Karabük'te marketlerde ve mağazalarda kasiyerlerin kandırılarak, dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. İşyerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen polis, E.K.'nın kasiyerlerin verdiği paranın üstünü aldıktan sonra el çabukluğuyla parayı değiştirerek dolandırıcılık yaptığını belirledi.

Polis, düzenlenen operasyonla E.K.'yi Karabük'te yakalayarak, Bartın'a getirdi. E.K.'nın marketlerden genellikle 15 lira tutarında alışveriş yaparak, karşılığında kasiyere 100 lira verdiği, para üstü olarak aldığı 50 liralık parayı 5 lirayla değiştirerek kasiyeri eksik para üstü bahanesiyle dolandırdığını tespit etti. E.K.'nın bu yöntemle günlük 2 bin TL, aylık ise 60 bin TL elde ettiği iddia edildi.

E.K.'nın karakoldaki ifadesinde, "Yıllardır bu işi yapıyorum. Dolandırıcılık bende alışkanlık oldu. Bunu yaptığıma pişmanım. Paralarını geri iade edeceğim" dediği öğrenildi.

Karabük, Bartın, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 07:28 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hollanda'da polis, papağanı da gözaltına aldı
Yol üzerinde fuhuş pazarlığı! Ekipler, duran araçları affetmedi 13 yıldır kayıp dedesinin, gözleri önünde öldürüldüğünü söyledi, polis kazı başlattı Hayırsever vatandaş mahallelinin 5 bin liralık borcunu kapattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 20:48:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şaşırtan ifade: dolandırıcılık bende alışkanlık oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]